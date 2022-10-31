В Москве открылась 25-я международная выставка «Химия-2022»

В московском «Экспоцентре» 31 октября состоялось торжественное открытие 25-й международной выставки химической промышленности и науки «Химия-2022».

В мероприятиях выставки примут участие заместитель министра промышленности и торговли РФ Михаил Иванов, замминистра энергетики РФ Павел Сорокин, президент Российского союза химиков Виктор Иванов, депутаты Госдумы, а также представители СИБУРа, «ФосАгро», «Уралхима», «Еврохима».

«Это 25-я выставка и форум химиков, здесь участвует больше 200 компаний. Мы сейчас прошлись по выставке, поговорили с крупнейшими компаниями и с научными лидерами. Видно, что первый удар санкций отрасль приняла, переработала и уже функционирует нормально», — рассказал «Известиям» лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев.

Он отметил, что России сейчас необходимо заменить как импорт с Запада, так и импорт с Востока на собственное производство.

«Это прежде всего малотоннажная химия, и здесь нужны мощные проекты, которые делают частные компании, но при поддержке государства. Люди готовы, есть стратегия, они ее реализовывают. Мы здесь, как представители Государственной думы, готовы ее поддержать», — отметил он.

Своими впечатлениями от посещения выставки поделилась и депутат Госдумы от «Единой России» Мария Василькова.

«У меня очень хорошие впечатления от выставки. Прежде всего, мне очень понравились глаза людей. Потому что, несмотря на те сложности, с которыми мы сегодня столкнулись, очень важно видеть, что люди продолжают верить в себя, в свои силы», — сказала она.

Василькова добавила, что одной из первостепенных задач российской химической отрасли является модернизация ее нормативно-правовой базы.

«Она требует особенного внимания, как минимум потому, что сегодня безопасность государства и вообще возможность развития страны зависит от химической отрасли. Более 90% всего того, что нас окружает, создано при участии отрасли, и если у отрасли будут проблемы, то довольно сложно говорить о ее развитии», — отметила депутат.

Международная выставка «Химия» проводится в Москве с 1965 года и является одной из наиболее престижных выставок в своей отрасли. Организаторами выставки являются Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, Российский союз химиков, АО «Экспоцентр».