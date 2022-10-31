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Президент Азербайджана Алиев заявил о пяти принципах для нормализации отношений с Арменией

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку выдвинул пять основных принципов для нормализации отношений с Ереваном. Об этом он рассказал в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным 31 октября.

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«Азербайджан относительно недавно выдвинул пять основных принципов, на которых отношения между Азербайджаном и Арменией должны быть нормализованы», — заявил Алиев.

По его словам, речь идет о фундаментальных принципах международного права, которые позволят возродить отношения.

Алиев подчеркнул, что карабахский конфликт уже является историей, его удалось решить два года назад, по этому вопросу обсуждать практически нечего.

Принципы, о которых заявил Алиев, ранее озвучивали в МИД страны. Среди них взаимное признание суверенитета и нерушимости границ Азербайджана и Армении, подтверждение взаимного отсутствия территориальных претензий, воздержание от угрозы безопасности, делимитация и демаркация границы и запуск транспортного сообщения.

В ходе встречи президент Азербайджана также поблагодарил Путина за его роль в урегулировании ситуации в Нагорном Карабахе. Российский лидер, в свою очередь, отметил, что российский миротворческий контингент должным образом выполняет свою миссию в Нагорном Карабахе.

До этого Путин, открывая встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, заявил, что конфликт в Нагорном Карабахе необходимо завершать. Пашинян отметил, что Ереван готов в любой момент разблокировать региональные коммуникации с Азербайджаном.

31 октября в Сочи проходит трехсторонний саммит Россия – Армения – Азербайджан, на нем лидеры государств обсуждают ситуацию в Нагорном Карабахе.

В очередной раз ситуация на армяно-азербайджанской границе обострялась в сентябре. Стороны обвинили друг друга в эскалации, а также сообщили о погибших с каждой из сторон.

Отношения Армении и Азербайджана обострены на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.

В ноябре 2020 года Армения и Азербайджан при участии Москвы подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.

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