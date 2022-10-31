В Совбезе указали на странную связь работы ПВО ВСУ и энергоснабжения

Парадокс, при котором якобы успешная работа украинской противовоздушной обороны (ПВО) сочетается с ухудшением энерго- и водоснабжения страны, необходимо исследовать. Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев 31 октября.

«Странные закономерности, не укладывающиеся в современную военную и инженерную науку, обнаружены на Украине. Чем лучше, по информации украинских СМИ, там работают силы ПВО, тем хуже обеспечение страны электричеством и водой», — написал он в своем Telegram-канале.

По мнению Медведева, «требуется вдумчивое исследование установленного парадокса».

Ранее в этот день воздушные силы Украины сообщили, что ПВО страны уничтожила якобы 44 из 50 крылатых ракет, выпущенных вооруженными силами РФ утром 31 октября.

Как пояснили в Минобороны РФ, российские Вооруженные силы наносили удары по системам военного управления и энергетики Украины.

После мэр Киева Виталий Кличко сообщил о нескольких ударах по объектам критической инфраструктуры украинской столицы и об отключении водоснабжения у 80% жителей города, в то время как в Харькове остановили работу метро.

Кроме того, стало известно об ударах в районах гидроэлектростанций (ГЭС): Днепровской, Днестровской и Кременчугской.

Премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявил о повреждении 18 объектов в десяти регионах Украины, большинство из них — объекты энергетики. Он добавил, что обесточены сотни населенных пунктов в семи областях страны.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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