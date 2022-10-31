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Шойгу обсудил вопросы зерновой сделки с турецким коллегой Акаром

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Фото: ТАСС/Министерство обороны РФ
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Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу 31 октября провел переговоры по телефону с турецким коллегой Хулуси Акаром.

Стороны обсудили приостановку участия России в зерновой сделке.

29 октября в Минобороны России заявили, что Москва приостанавливает участие в зерновой сделке после атаки киевских властей на корабли Черноморского флота в Севастополе.

Западные страны, НАТО и ООН призвали Россию вернуться к исполнению соглашения.

Депутат Госдумы Сергей Пантелеев подчеркнул, что пока Россия не разберется в деталях ударов по кораблям Черноморского флота и гражданским судам в Севастополе, она не будет принимать участия в зерновой сделке.

30 октября делегации Турции, Украины и ООН согласовали график движения 16 судов по морскому гуманитарному коридору. Уточняется, что 12 кораблей проследуют из портов Украины, еще четыре ― в них.

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