Шойгу обсудил вопросы зерновой сделки с турецким коллегой Акаром
Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу 31 октября провел переговоры по телефону с турецким коллегой Хулуси Акаром.
Стороны обсудили приостановку участия России в зерновой сделке.
29 октября в Минобороны России заявили, что Москва приостанавливает участие в зерновой сделке после атаки киевских властей на корабли Черноморского флота в Севастополе.
Западные страны, НАТО и ООН призвали Россию вернуться к исполнению соглашения.
Депутат Госдумы Сергей Пантелеев подчеркнул, что пока Россия не разберется в деталях ударов по кораблям Черноморского флота и гражданским судам в Севастополе, она не будет принимать участия в зерновой сделке.
30 октября делегации Турции, Украины и ООН согласовали график движения 16 судов по морскому гуманитарному коридору. Уточняется, что 12 кораблей проследуют из портов Украины, еще четыре ― в них.
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