Вход в Пушкинский музей и Новую Третьяковку будет бесплатным в «Ночь искусств»
Вход в главное здание Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина в Москве будет бесплатным 4 ноября, в «Ночь искусств». Об этом в пресс-службе музея сообщили в понедельник, 31 октября.
«В этот день бесплатно можно посетить главное здание с 19:00 до 23:00 (вход до 22:00). Бесплатные билеты на акцию оформляются только на сайте музея», — рассказали в пресс-службе агентству городских новостей «Москва».
В музее добавили, что в настоящее время открыта постоянная экспозиция только первого этажа, залы второго этажа временно закрыты в связи со сменой экспозиции.
Галерея искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков не будет участвовать в акции.
4 ноября также можно будет бесплатно посетить Новую Третьяковку, музей Аполлинария Васнецова, музея Виктора Васнецова, музея Павла и Сергея Третьяковых, сообщается на сайте kp.ru.
Ранее, 27 октября, в московском Музее Победы открылся съезд участников всероссийского фестиваля школьных музеев «Культурный маршрут». Фестиваль собрал более 300 активистов, среди которых команды — победители всероссийского конкурса музеев образовательных организаций «Культурный маршрут», партнеры программы «Школьный Музей Победы», педагоги и эксперты музейного сообщества.