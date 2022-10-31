Челябинских бизнесменов задержали за хищение более 40 млн рублей

В Челябинской области сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали трех местных предпринимателей, обвиняемых в хищении более 40 млн рублей. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета (СК) РФ в понедельник, 31 октября.

Отмечается, что задержание произошло в рамках расследования уголовного дела о хищении бюджетных средств, выделенных Челябинской области Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций на подключение социальных объектов к сети интернет.

По версии следствия, задержанные бизнесмены в несколько раз завысили стоимость подключения социальных учреждений региона к интернету и таким образом украли из бюджета крупную сумму. Добавляется, что в ходе проведения следственных действий по месту жительства и работы фигурантов изъята часть похищенных денежных средств в размере более 10 млн рублей.

Предпринимателям уже предъявлено обвинение по статье о групповом мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения.

В этот же день сообщалось, что сотрудницу ростовского авиазавода приговорили к 1 году колонии за присвоение имущества предприятия на сумму в 1,2 млн рублей.