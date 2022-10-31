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В Энергодаре восстановлено энергоснабжение после удара со стороны ВСУ

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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
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В Энергодаре восстановили энергоснабжение, проблемы с которым возникли накануне после обстрела со стороны Украины. Об этом 31 октября заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

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«Инфраструктура восстановлена, вчера не было света некоторое время в городе. Вот сегодня уже всё работает», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Накануне глава администрации Энергодара Александр Волга сообщил, что город остался без света после удара украинских войск по энергетической инфраструктуре. Тогда он пообещал, что в ближайшее время электроснабжение будет восстановлено.

Ранее, 19 октября, Энергодар оказался полностью обесточен из-за ракетного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по подстанции «Луч». По информации главы администрации города, удар был нанесен из американской системы HIMARS.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года. 30 сентября, по результатам референдумов, Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области воссоединились с Россией, однако часть территорий этих регионов всё еще остается под контролем ВСУ.

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