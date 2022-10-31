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Путин пошутил о непогоде в Сочи

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Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев
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Президент России Владимир Путин 31 октября пошутил про непогоду в Сочи, где проходят переговоры с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

«Эта встреча организована по вашей [инициативе] и по инициативе премьер-министра Армении — и именно в Сочи. Видимо, рассчитывали на хорошую сочинскую погоду. Но не получается — осень», — отметил Путин, открывая встречу с Алиевым.

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До переговоров с президентом Азербайджана Путин встречался с Пашиняном и тоже не обошел тему погоды.

«Прошу прощения за осеннюю погоду, но ничего не поделаешь, осень есть осень. Главное не в этом, главное, что есть возможность встретиться, поговорить», — заявил Путин.

В Сочи 31 октября около 10 градусов тепла, дожди. В МЧС предупредили о формировании смерчей над морем.

Встреча Путина с Алиевым и Пашиняном касалась урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе.

Путин отметил, что конфликт длится уже десятилетия и его необходимо завершить. В свою очередь Пашинян указал, что подходы, которые предлагает Москва установления отношений между Арменией и Азербайджаном, приемлемы для Еревана.

Отношения Армении и Азербайджана обострены на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.

В сентябре 2020 года Баку в ходе военных действий взял под свой контроль ряд населенных пунктов. В ноябре того же года Армения и Азербайджан при участии Москвы подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.

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