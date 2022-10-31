Депутата Госдумы, чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова госпитализировали в Москве. По данным «Известий», это произошло, когда Карпов неудачно упал возле здания нижней палаты парламента.

Отмечается, что в момент получения травм Карпов был пьян.

По информации источника, 71-летнего гроссмейстера без сознания доставили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского в субботу, 29 октября. Медики диагностировали у него перелом бедра и закрытую черепно-мозговую травму, отмечает сайт kp.ru.

Как рассказали агентству городских новостей «Москва», Карпов находится в реанимации нейрохирургии.

Ранее в этот день председатель Общероссийского движения предпринимателей Андрей Ковалев сообщил, что на парламентария якобы напали на выходе из Госдумы. По словам музыканта, на днях они с Карповым должны были встретиться в усадьбе Гребнево. Там они планировали провести масштабный турнир по шахматам, который собрал бы тысячи участников, отмечает телеканал «360».

PR-директор Федерации шахмат России Кирилл Зангалис подчеркнул, что появившаяся ранее информация об избиении Карпова не соответствует действительности, пишет НСН. Уточняется, что Карпов находится в тяжелом состоянии.

Анатолий Карпов является чемпион мира по шахматам с 1975 по 1985 год. На данный момент он является депутатом Госдумы. После распада прежней системы определения чемпиона мира Карпов с 1993 по 1998 год трижды был чемпионом мира по версии Международной шахматной федерации (ФИДЕ), отмечает RT.