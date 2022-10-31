Новая партия Греции выступила за выход страны из еврозоны

В Греции начинает формироваться новая политическая партия с лозунгом «Прежде всего Греция», которая предлагает вывести страну из еврозоны, изменить систему власти и выслать нелегальных мигрантов, сообщает газета Estia.

«Один из инициаторов проекта сказал, что, в случае если партия придет к власти, она сразу проведет пять референдумов — по Преспанскому соглашению (о наименовании Северной Македонии), о расширении территориальных вод до 12 миль, по государственной системе, по институциональным изменениям и введению в действие итогов референдума 2015 года. Как он сказал, Греция не признает никаких casus belli и готова взять на себя инициативу в сотрудничестве с другими странами по созданию европейского механизма выхода из евро. Это настоящая патриотическая партия, заявил один из ее лидеров», — пишет издание.

Партия выступает за изменение конституционного строя Греции, учреждение сената и палаты представителей взамен существующему в стране однопалатному парламенту.

В публикации также указано, что новая партия будет придерживаться строгой позиции относительно иммиграции и все нелегальные мигранты будут высланы из страны. Кроме того, планируется пересмотреть правовой статус всех видов на жительство.

Партия основана греческой диаспорой в США и рядом греков из других стран, а национальным координатором нового политического формирования избран 33-летний Константинос Бакояннис.

Ранее, 22 октября, бывший министр финансов Греции Янис Варуфакис заявил о том, что экономический крах Европейского союза (ЕС) предопределен. Варуфакис отметил, что уже в ЕС происходит стремительная индустриализация, а дальше будет только хуже. К тому же проблема ЕС в том, что «союз» как таковой отсутствует.