Реклама
Прямой эфир
Армия
Минобороны объявило о прекращении мероприятий в рамках частичной мобилизации
Мир
Американцы призвали Байдена прекратить финансировать Украину
Мир
Алиев поблагодарил Путина за роль в урегулировании ситуации в Карабахе
Мир
В МИД РФ заявили о планах Киева вернуть под контроль Запорожскую АЭС
Мир
Эстония намерена в 30 раз расширить охраняемую зону на границе с РФ
Экономика
Компания Adidas начала отказываться от своих магазинов в России
Экономика
Правительство РФ продлит ряд мер поддержки бизнеса на весь 2023 год
Туризм
Кипр введет для россиян сбор за оформление национальной визы
Мир
Путин заявил о необходимости завершить конфликт в Нагорном Карабахе
Мир
ВС РФ нанесли удары по объектам военного управления и энергетики Украины
Спорт
Футбольный союз Боснии и Герцеговины отменил товарищеский матч со сборной России
Мир
Более половины жителей Германии недовольны работой Шольца

Эксперт оценил идею создания подобия ОПЕК для никеля

Эксперт Митрахович: технически можно попробовать создать подобие ОПЕК для никеля, но существуют сложности
0
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Технически можно попробовать создать подобие ОПЕК для рынка никеля, но на практике существуют сложности, рассказал «Известиям» 31 октября ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при Правительстве России Станислав Митрахович.

«Есть сложности, связанные с тем, что, как правило, страны, которые могут быть в эти организации включены, имеют разные представления о том, с кем торговать, как торговать, то есть они не очень сильно сплоченные», — объяснил эксперт.

Он отметил, что в конце нулевых годов рассматривались разные варианты подобные ОПЕК, в том числе газовый ОПЕК, калийный картель.

Норма выработки: как сохранить российские богатства
Природных ресурсов нам хватит надолго, однако эксперты призывают сосредоточиться на переработке

Вспоминая историю российско-белорусского калийного картеля, он уточнил, что, несмотря на то что РФ и Белоруссия союзные государства, произошел конфликт.

По его словам, сложно представить подобную ОПЕК организацию с большим числом стран, представители которых были бы во всем друг с другом согласны.

«По нефти удалось. Нефть — универсально востребованный ресурс, всем он нужен, есть более-менее универсальная схема торговли. С никелем, кобальтом будет сложнее. Посмотрим, времена меняются. Не исключаю, что что-нибудь такое по никелю получится на каком-то этапе», — заключил Митрахович.

Ранее в этот день газета Financial Times опубликовала интервью, в котором министр инвестиций Индонезии Бахлил Лахадалиа сообщил, что в стране рассматривают возможность создания организации аналогичной ОПЕК для государств, которые добывают никель, кобальт, марганец и другие полезные ископаемые.

По его словам, Джакарта пока не обращалась к другим странам с таким предложением.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022