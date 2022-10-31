Эксперт оценил идею создания подобия ОПЕК для никеля
Технически можно попробовать создать подобие ОПЕК для рынка никеля, но на практике существуют сложности, рассказал «Известиям» 31 октября ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при Правительстве России Станислав Митрахович.
«Есть сложности, связанные с тем, что, как правило, страны, которые могут быть в эти организации включены, имеют разные представления о том, с кем торговать, как торговать, то есть они не очень сильно сплоченные», — объяснил эксперт.
Он отметил, что в конце нулевых годов рассматривались разные варианты подобные ОПЕК, в том числе газовый ОПЕК, калийный картель.
Вспоминая историю российско-белорусского калийного картеля, он уточнил, что, несмотря на то что РФ и Белоруссия союзные государства, произошел конфликт.
По его словам, сложно представить подобную ОПЕК организацию с большим числом стран, представители которых были бы во всем друг с другом согласны.
«По нефти удалось. Нефть — универсально востребованный ресурс, всем он нужен, есть более-менее универсальная схема торговли. С никелем, кобальтом будет сложнее. Посмотрим, времена меняются. Не исключаю, что что-нибудь такое по никелю получится на каком-то этапе», — заключил Митрахович.
Ранее в этот день газета Financial Times опубликовала интервью, в котором министр инвестиций Индонезии Бахлил Лахадалиа сообщил, что в стране рассматривают возможность создания организации аналогичной ОПЕК для государств, которые добывают никель, кобальт, марганец и другие полезные ископаемые.
По его словам, Джакарта пока не обращалась к другим странам с таким предложением.