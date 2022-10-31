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СК изучит видео с наездом танка ВСУ на раненого российского солдата

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Фото: Global Look Press/Alex Chan Tsz Yuk
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Следственный комитет (СК) РФ в рамках расследования уголовных дел даст правовую оценку инциденту с наездом танка Вооруженных сил Украины (ВСУ) на раненого российского солдата. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства в понедельник, 31 октября.

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«В сети интернет распространяется видео, на котором украинский танк переезжает российского раненого солдата, при этом движение танка корректируется с квадрокоптера», — говорится в сообщении.

Отмечается, что СК также рассмотрит случай, когда украинские националисты нанесли не менее девяти ударов ножом пленному военному Донецкой Народной Республики (ДНР).

Ранее, 23 октября, сообщалось, что СК зафиксирует и займется расследованием фактов жестокого обращения украинских националистов с российскими военнопленными на «Азовстали».

Накануне советник главы Луганской Народной Республики (ЛНР) Анна Сорока заявила, что украинские боевики нередко убивают раненых военнопленных на поле боя, чтобы не тратить на них силы и ресурсы. Она добавила, что Украина — государство-террорист в отношении населения Донбасса и в отношении людей в целом.

18 октября вернувшиеся с Украины военнопленные россияне рассказали об отношении к ним в плену. Они сообщили о физических и моральных истязаниях, в том числе о том, что их несколько раз водили якобы на расстрел, оказывая таким образом давление.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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