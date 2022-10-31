Читатели Daily Mail обвинили Украину в срыве зерновой сделки

Читатели британского издания Daily Mail обвинили Украину и президента страны Владимира Зеленского в срыве зерновой сделки. Свое мнение они высказали в комментариях под статьей издания в понедельник, 31 октября.

Читатели возмутились действиями Зеленского и потребовали прекращения поддержки Киева правительствами западных стран.

«[Президент РФ Владимир] Путин согласился выпустить корабли с зерном, чтобы накормить весь мир, но украинский лидер решил нарушить условия соглашения и атаковал корабли в Черном море. Это же военное преступление!» — возмутился Thatsmeback.

Другой читатель согласился с этим мнением, добавив, что после атаки Украины по мирным кораблям у России не было другого выбора, кроме как приостановить участие в зерновой сделке.

«Путин сказал, что, если вы продолжите наносить ракетные удары по мирным кораблям — именно так Украина и поступила, — ему придется запретить им покидать порты, потому что это слишком опасно. Россия не позволит топить корабли с зерном. Текущую ситуацию спровоцировала Украина», — написал Lula14.

Еще один читатель обратил внимание на то, что конфликт на Украине изначально был спровоцирован Западом.

«Перестаньте все валить на Путина! Запад срежиссировал этот конфликт, он его и затягивает — не говоря уже о санкциях, которые ложатся тяжелым бременем на наш собственный народ», — прокомментировал sunking101.

Пользователь под ником CygneNoir напомнил о том, что санкции, введенные Западом против РФ губительно сказываются на населении самих европейских стран.

«Антироссийские санкции не работают, они делают Москву еще сильнее. А те миллиарды, которые мы вливаем в Украину, делают нас беднее, обогащая при этом производителей оружия. Пожалуйста, остановите этих циничных «ястребов», которые обостряют конфликт с Россией, угрожают нам ядерной войной и уничтожают нашу западную цивилизацию и ценности», — призвал он.

Ранее в тот же день пользователи Twitter раскритиковали заявление верховного представителя Евросоюза по иностранным делам Жозепа Борреля по зерновой сделке, призвавшего Россию вернуться к соблюдению условий соглашения.

29 октября в Минобороны России заявили, что Москва приостанавливает участие в зерновой сделке после атаки киевских властей на корабли Черноморского флота в Севастополе. Западные страны, НАТО и ООН призвали Российскую Федерацию вернуться к исполнению соглашения.

Депутат Госдумы Сергей Пантелеев подчеркнул, что пока Россия не разберется в деталях ударов по кораблям Черноморского флота и гражданским судам в Севастополе, она не будет принимать участия в зерновой сделке.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.