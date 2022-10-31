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NBC: Байден вышел из себя в одном из телефонных разговоров с Зеленским о военной помощи

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Президент Украины Владимир Зеленский разозлил своего американского коллегу Джо Байдена во время телефонного разговора в июне, сообщает 31 октября NBC News со ссылкой на источники.

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По информации телеканала, Байдену не понравилась реакция Зеленского на предоставление военной помощи Киеву.

«Байден едва закончил говорить Зеленскому, что одобрил выделение еще $1 млрд в виде военной помощи Украине, а Зеленский уже начал детально перечислять, что ему нужно еще и чего он пока не получил. Байден вышел из себя», — говорится в сообщении.

В ответ Байден, повысив голос, заявил Зеленскому, что «американский народ довольно щедр, а администрация усердно работает, чтобы помочь Украине». Также он посоветовал президенту Украины проявить чуть больше благодарности за оказанную помощь.

После этого команда Зеленского решила попытаться разрядить напряженность, посчитав, что разногласия с США им не нужны. Как отмечает NBC, после разговора Зеленский публично поблагодарил Байдена за обещанную помощь, что в дальнейшем «улучшило отношения между политиками».

Тем временем, зрители NBC News, узнав об этом инциденте, призвали Байдена задуматься, стоит ли продолжать финансировать Украину после такой выходки Зеленского.

15 октября телеканал Fox News рассказал, что в министерстве обороны США задумались о сокращении поставок вооружения на Украину из-за истощения собственных запасов. Как утверждают авторы материала, министр обороны страны Ллойд Остин дал понять, что Соединенные Штаты и их западные союзники с трудом успевают удовлетворить потребности Украины.

До этого, 26 августа, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк посетовал на более медленные поставки помощи со стороны европейских стран по сравнению с поставками из США. Он указал на Германию, Францию и Италию.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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