Реклама
Прямой эфир
Армия
Минобороны объявило о прекращении мероприятий в рамках частичной мобилизации
Мир
Американцы призвали Байдена прекратить финансировать Украину
Мир
Алиев поблагодарил Путина за роль в урегулировании ситуации в Карабахе
Мир
В МИД РФ заявили о планах Киева вернуть под контроль Запорожскую АЭС
Мир
Эстония намерена в 30 раз расширить охраняемую зону на границе с РФ
Экономика
Компания Adidas начала отказываться от своих магазинов в России
Экономика
Правительство РФ продлит ряд мер поддержки бизнеса на весь 2023 год
Туризм
Кипр введет для россиян сбор за оформление национальной визы
Мир
Путин заявил о необходимости завершить конфликт в Нагорном Карабахе
Мир
ВС РФ нанесли удары по объектам военного управления и энергетики Украины
Спорт
Футбольный союз Боснии и Герцеговины отменил товарищеский матч со сборной России
Мир
Более половины жителей Германии недовольны работой Шольца

Сестер Толмачевых не пригласили на «Детское Евровидение» в Ереван

0
Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские певицы Анастасия и Мария Толмачевы, ставшие победительницами конкурса песен «Детское Евровидение» в 2006 году, не получили приглашения от организаторов шоу посетить конкурс в Ереване в этом году. Об этом 31 октября рассказал директор артисток Сергей Маслов.

Дули, словно пули: как Украину «назначили» победителем «Евровидения – 2022»
Почему букмекеры гарантируют первое место рэп-группе Kalush Orchestra

«Приглашения не поступало ни в какой форме. Мы даже не знали об этом. Мы готовы рассмотреть это предложение, но пока говорить не о чем», — цитирует Маслова «РИА Новости».

До этого организаторы шоу заявляли, что пригласили всех победителей конкурса в Ереван в декабре. При этом они не уточняли, в чем заключается предложение: посетить шоу в качестве почетных гостей или выступить на сцене.

В июле стало известно, что кастинг на участие в 20-м международном детском конкурсе песен «Евровидение» в 2022 году в России проводиться не будет. Как сообщили в пресс-службе Академии Игоря Крутого, выступавшей организатором национального отбора в прошлые годы, данное решение принято в связи с выходом Первого канала, Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) и радиодома «Останкино» из Европейского вещательного союза (ЕВС) в качестве ответной меры на отстранение России от участия в конкурсе песни «Евровидение-2022».

В этом году, по решению EBС, Россия не принимала участие в «Евровидении». В заявлении отмечалось, что решение было принято на фоне событий вокруг Украины.

22 октября сообщалось, что страны Евросоюза массово отказываются от «Евровидения». Стоимость участия в конкурсе резко выросла из-за исключения России. В этом году в проект также не допустили Белоруссию. Высокие взносы не могут позволить себе Болгария, Андорра, Монако. Музыкальный конкурс находится под угрозой срыва.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022