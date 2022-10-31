Сестер Толмачевых не пригласили на «Детское Евровидение» в Ереван

Российские певицы Анастасия и Мария Толмачевы, ставшие победительницами конкурса песен «Детское Евровидение» в 2006 году, не получили приглашения от организаторов шоу посетить конкурс в Ереване в этом году. Об этом 31 октября рассказал директор артисток Сергей Маслов.

«Приглашения не поступало ни в какой форме. Мы даже не знали об этом. Мы готовы рассмотреть это предложение, но пока говорить не о чем», — цитирует Маслова «РИА Новости».

До этого организаторы шоу заявляли, что пригласили всех победителей конкурса в Ереван в декабре. При этом они не уточняли, в чем заключается предложение: посетить шоу в качестве почетных гостей или выступить на сцене.

В июле стало известно, что кастинг на участие в 20-м международном детском конкурсе песен «Евровидение» в 2022 году в России проводиться не будет. Как сообщили в пресс-службе Академии Игоря Крутого, выступавшей организатором национального отбора в прошлые годы, данное решение принято в связи с выходом Первого канала, Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) и радиодома «Останкино» из Европейского вещательного союза (ЕВС) в качестве ответной меры на отстранение России от участия в конкурсе песни «Евровидение-2022».

В этом году, по решению EBС, Россия не принимала участие в «Евровидении». В заявлении отмечалось, что решение было принято на фоне событий вокруг Украины.

22 октября сообщалось, что страны Евросоюза массово отказываются от «Евровидения». Стоимость участия в конкурсе резко выросла из-за исключения России. В этом году в проект также не допустили Белоруссию. Высокие взносы не могут позволить себе Болгария, Андорра, Монако. Музыкальный конкурс находится под угрозой срыва.