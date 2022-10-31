Знакомая рассказала об одной из погибших в давке в Сеуле россиянок

Уроженка Новокузнецка Кристина, ставшая одной из жертв ночной давки в Сеуле, давно хотела поехать в Корею. Девушка любила рисовать и училась там на дизайнера. Об этом знакомая погибшей Мухлиса Алиматова рассказала в понедельник, 31 октября.

Кристина и Мухлиса познакомились на дополнительных курсах по парикмахерскому искусству и визажу, где занимались в течение года. Иногда они гуляли вместе, но близко не дружили. Мухлиса не была знакома с семьей Кристины, но знала, что у нее есть сестра.

«Мы с Кристиной учились в 2015-2016 годах, и тогда она уже хотела в Корею. Любила корейских музыкантов, ей нравился корейский стиль, она одевалась, как они. Жизнь там нравилась», — рассказала она в беседе с телеканалом «360».

Ранее в это день стало известно, что в результате ночной давки в Сеуле также погибла 21-летняя студентка Санкт-Петербургского государственного университета (СПБГУ) Дарья Твердохлеб. Девушка обучалась на четвертом курсе по программе «Свободные искусства и науки», в рамках осеннего семестра 20 октября была направлена на включенное обучение в южнокорейский университет Сонгюнгван, передает RT.

Массовая давка в центре Сеула, которая привела к многочисленным смертям, произошла 29 октября. По оценкам полиции, на момент трагедии в районе проведения празднования находилось около 100 тыс. человек. По последним данным, 154 человека погибли, еще 133 пострадали. Также десятки числятся пропавшими без вести. Подавляющее большинство погибших и пострадавших составляют молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет.

Во время давки в Сеуле погибли четверо гражданок России. Помимо Твердохлеб скончались две россиянки из Приморского края и еще одна девушка из Красноярска. Сообщалось также еще об одной девушке, которая находилась в больнице в критическом состоянии. Тела россиянок доставят в РФ через Приморье, сообщает телеканал «Звезда».

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил национальный траур в связи с массовой давкой. Он продлится до 6 ноября. В своей речи южнокорейский лидер назвал произошедшее трагедией, которой не должно было случиться.