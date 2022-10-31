МЧС предупредило о сильном ветре и гололедице в Москве до конца дня

В Москве до конца дня ожидаются гололедица и сильный ветер с порывам идо 18 м/с. Об этом в понедельник, 31 октября, сообщила пресс-служба столичного ГУ МЧС России.

Предупреждение об усилении ветра и гололедицы действует в столице до 21:00, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Горожан призвали к осторожности за рулем во время непогоды, попросили не парковаться под деревьями и не оставлять детей без присмотра.

Ранее в этот день климатолог Александр Шувалов рассказал телеканалу «360», что мокрый снег в Москве прекратится в ночь на 1 ноября, однако неделя всё равно будет холодной. Самыми холодными станут четверг и пятница, когда ночью столбик термометра в черте города опустится до –3… –5 градусов.

Как отмечает сайт kp.ru, температуру батарей повысили на 10 градусов в Москве из-за похолодания.

Ливень с градом, мокрым снегом и сильным ветром начался в Москве 30 октября. В интернете появились кадры с упавшими деревьями и почти нулевой видимостью. Это отразилось и на работе аэропортов. Из-за непогоды в аэропортах столицы Внуково, Домодедово и Шереметьево отменили порядка 60 рейсов, уточняет телеканал «Звезда».

Ранее 31 октября научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предупредил о легких морозах в европейской части России. По его словам, в течение рабочей недели температура воздуха до –5 градусов ночью и около 0 градусов днем ожидается в Московской, Архангельской, Орловской областях и большинстве других регионов европейской части страны, пишет НСН. При этом в центральной части России ливни сменятся снегом, местами образуется снежный покров.