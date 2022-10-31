В Турции заявили о важности стабильности Европы

Стабильность Европы чрезвычайно важна для Турции. Об этом заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу, сообщает агентство Anadolu.

Ослабление континента противоречит экономическим интересам Анкары, подчеркнул глава турецкого МИДа.

«Если мы часть европейского континента, мы как региональная сила и глобальный игрок должны внести свой вклад в преодоление кризисов на этом континенте», — отметил он.

По мнению Чавушоглу, Европу можно критиковать за двойные стандарты, лицемерие и многое другое. Но стабильность на континенте важна, подчеркнул турецкий министр.

Он заключил, что Турция проводит сбалансированную, активную и добросовестную внешнюю политику, это позволило стране превратиться в глобальную силу на мировой политической сцене.

20 сентября турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил после саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), что отчитываться перед Европейским союзом (ЕС) за участие в международных саммитах или переговоры с представителями тех или иных стран Турция не будет. Он напомнил, что Евросоюз за десятилетия не сделал Анкару членом своего сообщества.

Кроме того, политик заявил о намерении страны вступить в ШОС. При этом Анкара по-прежнему стремится вступить в ЕС.

После того как США и ЕС ввели жесткие санкции против России на фоне СВО, Турция по-прежнему следует прагматичной политике в отношении Москвы. Она стала единственным государством НАТО, которое не присоединилось к антироссийским санкциям.