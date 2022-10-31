Реклама
Прямой эфир
Армия
Минобороны объявило о прекращении мероприятий в рамках частичной мобилизации
Мир
Американцы призвали Байдена прекратить финансировать Украину
Мир
Алиев поблагодарил Путина за роль в урегулировании ситуации в Карабахе
Мир
В МИД РФ заявили о планах Киева вернуть под контроль Запорожскую АЭС
Мир
Эстония намерена в 30 раз расширить охраняемую зону на границе с РФ
Экономика
Компания Adidas начала отказываться от своих магазинов в России
Экономика
Правительство РФ продлит ряд мер поддержки бизнеса на весь 2023 год
Туризм
Кипр введет для россиян сбор за оформление национальной визы
Мир
Путин заявил о необходимости завершить конфликт в Нагорном Карабахе
Мир
ВС РФ нанесли удары по объектам военного управления и энергетики Украины
Спорт
Футбольный союз Боснии и Герцеговины отменил товарищеский матч со сборной России
Мир
Более половины жителей Германии недовольны работой Шольца

В Турции заявили о важности стабильности Европы

Глава МИД Турции Чавушоглу заявил, что ослабление Европы противоречит интересам Анкары
0
Фото: Global Look Press/dpa/Annette Riedl
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Стабильность Европы чрезвычайно важна для Турции. Об этом заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу, сообщает агентство Anadolu.

Османская империя 2.0: Эрдоган стремится сделать Турцию одним из мировых лидеров
Получится ли у Анкары стать центром притяжения для других стран

Ослабление континента противоречит экономическим интересам Анкары, подчеркнул глава турецкого МИДа.

«Если мы часть европейского континента, мы как региональная сила и глобальный игрок должны внести свой вклад в преодоление кризисов на этом континенте», — отметил он.

По мнению Чавушоглу, Европу можно критиковать за двойные стандарты, лицемерие и многое другое. Но стабильность на континенте важна, подчеркнул турецкий министр.

Он заключил, что Турция проводит сбалансированную, активную и добросовестную внешнюю политику, это позволило стране превратиться в глобальную силу на мировой политической сцене.

20 сентября турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил после саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), что отчитываться перед Европейским союзом (ЕС) за участие в международных саммитах или переговоры с представителями тех или иных стран Турция не будет. Он напомнил, что Евросоюз за десятилетия не сделал Анкару членом своего сообщества.

Кроме того, политик заявил о намерении страны вступить в ШОС. При этом Анкара по-прежнему стремится вступить в ЕС.

После того как США и ЕС ввели жесткие санкции против России на фоне СВО, Турция по-прежнему следует прагматичной политике в отношении Москвы. Она стала единственным государством НАТО, которое не присоединилось к антироссийским санкциям.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022