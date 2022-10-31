Опубликованы кадры последствий обстрела центра Донецка со стороны ВСУ

«Известия» 31 октября публикуют кадры обстрела дома в центре Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

На видео попал один из подъездов дома в центре города. Балконы разрушены, стекла в некоторых окнах выбиты, фасад здания поврежден.

Местная жительница в разговоре с «Известиями» заявила, что услышала взрыв и побежала.

«Когда же эта дрянь киевская уже уйдет подальше от нас? Чтобы нам можно было спокойно жить, ходить на работу и в магазины. Потому что уже невыносимо», — сказала женщина.

Ранее 31 октября корреспондент «Известий» Валентин Трушнин сообщил о том, что в центре Донецка прогремели взрывы. По его словам, было минимум пять прилетов.

Позже мэр Донецка Алексей Кулемзин рассказал о попадании снарядов в жилые дома. Глава города уточнил, что ВСУ ведут огонь по Донецку из артиллерии калибра НАТО. По его словам, для обстрелов использовались реактивные системы залпового огня и 155-миллиметровые артиллерийские орудия натовского образца.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Донецкая Народная Республика вошла в состав России по итогам сентябрьского референдума. Военное положение объявлено в регионе с 20 октября.

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