Бочкарев рассказал о ходе остекления зданий Национального космического центра

Работы по фасадному остеклению зданий Национального космического центра (НКЦ) продолжаются. Об этом пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства сообщает в понедельник, 31 октября.

Уже смонтировано порядка 15,7 тыс. кв. м модульных светопрозрачных фасадных конструкций, сообщается на сайте kp.ru.

«Общая площадь фасадов всего комплекса зданий, включая высотную часть, — более 140 тыс. кв. м, из них порядка 110 тыс. кв. м — светопрозрачные конструкции, выполненные преимущественно из модульных фасадных систем», — приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

Он добавил, что применение модульных систем значительно сокращает сроки производства строительно-монтажных работ, передает агентство городских новостей «Москва».

В свою очередь, генеральный директор АО «Мосинжпроект» (группа компаний «Мосинжпроект» реализует проект Национального космического центра в интересах правительства Москвы и госкорпорации «Роскосмос») Юрий Кравцов отметил, что утверждение проектных решений и выбор материалов будущих фасадов осуществлялись на натурных образцах.

Он рассказал, что в низкоэтажных корпусах сейчас монтируются инженерные системы, в частности водопровод, канализация, вентиляция и т.д. Кроме того, ведется устройство кровли, внутренних стен и перегородок, сообщается на сайте aif.ru.

После завершения строительства общая площадь комплекса превысит 250 тыс. кв. м. Центр включит 47-этажную башню на 288 м, низкоэтажную часть из 8 корпусов на 8–10 этажей, а также 3-этажный конгрессно-деловой центр и подземный паркинг, пишет РИАМО.

Ранее в этот день мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что Большая кольцевая линия (БКЛ) метро готова на 96%, и в скором времени Каховская линия полностью войдет в состав БКЛ.