В Черновицкой области Украины поврежден объект критической энергоинфраструктуры

В результате ударов ВС РФ по территории Украины в Черновицкой области поврежден объект критической энергоинфраструктуры, на нем образовался пожар. Об этом 31 октября рассказал глава военной администрации Руслан Запаранюк в своем Telegram-канале.

«В результате ракетного удара поврежден объект критической энергетической инфраструктуры. Произошло возгорание. На место происшествия сразу выехали все соответствующие службы. Сейчас пожар локализован. Специалисты оценивают ущерб. Но уже сейчас можем говорить, что последствия такого удара являются очень ощутимыми для всей энергосистемы Украины», — рассказал он.

Запаранюк также добавил, что пострадавших среди мирного населения нет.

Ранее 31 октября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что в 10 регионах страны повреждено 18 объектов, большинство из них ― это объекты энергетики. По словам украинского премьера, обесточены сотни населенных пунктов в семи областях страны. Известно также о том, что взрывы были зафиксированы утром 31 октября возле Днепровской, Днестровской и Кременчугской ГЭС.

10 октября российские войска начали наносить массированные удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на атаку на Крымском мосту.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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