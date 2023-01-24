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День народного единства – 2023: когда выходные в ноябре, значение и традиции праздника

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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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В России 4 ноября 2023 года отмечается День народного единства. Праздник является одним из самых молодых в новейшей истории РФ, его справляют с 2005 года, однако история знаменательной даты начинается с XVII века, с освобождения Москвы от польских войск. Об истории, традициях и значении Дня народного единства читайте в материале «Известий».

Выходные в ноябре 2023: как отдыхаем

День народного единства — государственный праздник. Такой статус подразумевает в том числе предоставление дополнительного выходного гражданам.

В 2023 году знаменательный день приходится на субботу. По этой причине отдыхать россияне будут еще и в понедельник. Получится три выходных подряд — с 4 по 6 ноября включительно. На работу и учебу — во вторник, 7 ноября.

День народного единства 2023: история праздника

Знаменательный день связан с окончанием Смутного времени на Руси после освобождения Москвы народным ополчением под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского от польско-литовских интервентов 4 ноября 1612 года. Годовщина подвига русских воинов ежегодно отмечалась до событий 1917 года. Октябрьская революция и ее последствия вычеркнули праздник из календаря.

Мы вместе: что отмечают россияне 4 ноября
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На постсоветском пространстве в течении 86 лет существовал выходной день по случаю годовщины Октябрьской революции 1917 года. Он приходился на 7 ноября. К старым традициям вернулись в 2004 году, когда Госдума приняла поправки в закон «О днях воинской славы», учредив День народного единства. Выходной день перенесли на 4 ноября. Праздник установлен указом президента РФ Владимира Путина.

День народного единства в 2023: традиции праздника 4 ноября

Основная цель знаменательной даты — объединить всех жителей России вне зависимости от социального статуса, религиозных взглядов или национальной принадлежности. В этот день организовываются массовые мероприятия с салютами и фейерверками на центральных площадях российских городов.

В ходе торжества политические партии устраивают праздничные митинги и шествия в память о погибших при освобождении Москвы воинах. Также проходят ярмарки ремесел, праздничные выставки, развлекательные программы для граждан всех возрастов. Организуются благотворительные акции, проводится сбор вещей, игрушек и средств для детских домов и интернатов. Можно встретить и пункты бесплатной раздачи угощений и напитков. К вечеру на площадях начинаются концерты с участием артистов эстрады и танцевальных коллективов.

В Москве празднования знаменательного дня традиционно начинаются с шествий по городу и возложений цветов к памятнику Минину и Пожарскому. На Красной площади президент выступает с торжественной речью, представляет к государственным наградам отличившихся граждан.

Особое значение Дню народного единства придают в Нижнем Новгороде — родном городе Кузьмы Минина и месте начала пути ополчения. В 2005 году на площади Народного единства был установлен памятник Минину и Пожарскому, являющийся уменьшенной копией московского монумента.

Подробнее в материале «Известий» — история главного праздника Российской державы.

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