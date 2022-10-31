Стремоусов сообщил об отбитой атаке ВСУ на бериславском направлении

Украинские военные пытались прорвать линию обороны на бериславском направлении в Херсонской области, но потерпели неудачу. Об этом 31 октября сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.

«Два танка было уничтожено. Количество убитых нацистов и наемников уточняем», — написал Стремоусов в Telegram-канале.

Ранее в этот же день Стремоусов заявил, что власти укрепляют оборону Херсона, чтобы «дать по зубам» Вооруженным силам Украины (ВСУ) и иностранным наемникам.

Накануне командир танкового взвода ВСУ Юрий Еременко рассказал «Известиям» о том, как провалилась попытка украинских военных прорвать оборону российских войск в Херсонской области.

На прошлой неделе Стремоусов сообщил, что ВСУ ежедневно теряют на херсонском направлении сотни военных.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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