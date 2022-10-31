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Politico назвала действия Зеленского причиной трений между Украиной и США

Politico: публичное недовольство Зеленского вызвало напряженность между Украиной и США
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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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Публичное выражение президентом Украины Владимиром Зеленским недовольства недостаточной помощью со стороны США вызвало трения между Вашингтоном и Киевом. Об этом 31 октября сообщило издание Politico со ссылкой на бывших американских чиновников.

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Возмущение украинского лидера вызывает отказ президента США Джо Байдена в поставках определенного вида вооружений.

«Украинский лидер в ответ на это часто публично высказывал свое недовольство... Это тактика породила некоторые трения между украинцами и администрацией Байдена», — отметили журналисты.

Как заявил экс-посол США в Польше Дэниэл Фрайд, Вашингтон удручен подходом Зеленского.

«Иногда возникает ощущение, что они чувствуют себя зажатыми и им это не нравится», — отметил дипломат.

Украина уже может «получить практически любую цель, которую она хочет» с помощью имеющегося у нее оружия, заявил на прошлой неделе министр обороны США Ллойд Остин, говоря о поставках вооружений Киеву.

В частности, Киев продолжает запрашивать у Вашингтона оперативно-тактические ракеты ATACMS с дальностью применения около 300 км, однако Белый дом в них неоднократно отказывал, опасаясь эскалации конфликта. В марте-апреле Зеленский также призывал США установить бесполетную зону над Украиной, но по логистическим и другим причинам Байден тоже отказался.

Ранее 31 октября телеканал NBC News сообщил, что Байден вышел из себя в ходе телефонного разговора с Зеленским в июне. Американский лидер едва закончил говорить, что одобрил выделение еще $1 млрд в виде военной помощи Украине, когда Зеленский начал перечислять всю дополнительную помощь, в которой он нуждается.

10 октября президент США в разговоре с Зеленским пообещал продолжать оказывать Украине поддержку, включая поставку передовых систем ПВО.

29 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что объем американской финансовой помощи Киеву скоро достигнет астрономической суммы в $26 млрд. Тогда же она подчеркнула, что США фактически стали стороной конфликта на Украине.

Поставки вооружения на Украину увеличились на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля. Ее ключевые цели — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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