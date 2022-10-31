Американцы призвали Байдена прекратить финансировать Украину

Зрители американского новостного телеканала NBC News призвали президента США Джо Байдена задуматься о том, стоит ли продолжать финансировать Украину после проявленной главой республики Владимиром Зеленским неблагодарности за уже оказанную помощь.

Ранее в понедельник NBC News сообщил, что Байден «вышел из себя» в июне в ходе телефонного разговора с Зеленским из-за неблагодарности последнего за предоставленную Киеву военную помощь. Отмечалось, что Байден в ходе разговора едва успел рассказать Зеленскому, что одобрил выделение еще $1 млрд, когда украинский лидер уже начал перечислять всю дополнительную помощь, в которой Киев нуждается, но не получает.

Так, в Twitter-аккаунте телеканала под соответствующим новостным постом комментаторы отметили, что «Байдену давно пора было выйти из себя».

«Вот и отлично, рада слышать, что президент [Байден] наконец поступает по-мужски! Это наши деньги, которые вы раздаете. Мы заплатили уже достаточно», — считает политический обозреватель, бывший старший советник президентской кампании Дональда Трампа Арлен Дельгадо.

Пользователь соцсети с ником AustinHebert89 отметил, что прекратить финансировать Украину США стоило еще после этого разговора.

«Зеленский ведет себя так, будто мы его личный денежный фонд. Помню, когда-то давно СМИ называли правительство Украины — при Зеленском — одним из самых коррумпированных в мире. А теперь они получают миллиарды наших денег и оборудования, не неся никакой ответственности, и отмывают их», — заметил комментатор _notmycircus.

«Может быть, Зеленскому стоит устроиться на вторую работу или сократить количество тостов с авокадо, а не выпрашивать деньги у других стран», — добавил пользователь PirateSkyProd.

Между тем 28 октября стало известно, что США выделят Украине новый пакет военной помощи на сумму $275 млн. Он включает ракеты для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, артиллерийские снаряды, стрелковое оружие и спутниковые антенны.

До этого, 15 октября, телеканал Fox News рассказал, что в министерстве обороны США задумались о сокращении поставок вооружения на Украину из-за истощения собственных запасов. Как утверждают авторы материала, министр обороны страны Ллойд Остин дал понять, что Соединенные Штаты и их западные союзники с трудом успевают удовлетворить потребности Украины.

Москва осуждает поставку вооружения украинской стороне. Как отмечал 26 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров, Североатлантический альянс вступает в прокси-войну с Россией, поставляя вооружение на Украину. Он отметил, что западное вооружение, поставляемое Киеву, будет законной целью для российских военных.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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