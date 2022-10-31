Мосгорсуд признал законным арест фигуранта дела о взрыве на Крымском мосту

Московский городской суд признал законным арест Александра Былина, который является фигурантом уголовного дела о взрыве на Крымском мосту. Об этом сообщает 31 октября корреспондент «Известий» из зала суда.

Былин в настоящее время находится в СИЗО-5, обвинение ему еще не предъявлено. Адвокаты на заседании просили избрать арестованному меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества: домашний арест или запрет определенных действий.

Как сообщил защитник, в протоколе отмечено, что очевидцы указали на Былина как на лицо, причастное к преступлению. Однако он свою вину не признает и утверждает, что просто занимается бизнесом по перевозке овощей и фруктов.

По словам адвоката Сергея Бизюкина, его подзащитный только лишь дал номер телефона логистической компании, задействованной в перевозках, своему коммерческому партнеру. Из-за чего мужчину начали подозревать в причастности к взрыву.

Ранее, 26 октября, сообщалось, что Верховный суд Крыма оставил без изменений решение об аресте пятерых фигурантов дела о взрыве на Крымском мосту.

14 октября суд Симферополя сообщал, что пять подозреваемых в причастности к теракту арестованы на два месяца до 8 декабря. Таким образом, Артем Азатьян, Георгий Азатьян, Роман Соломко, Владимир Злоба и Артур Терчанян будут находиться в следственном изоляторе (СИЗО).

12 октября ФСБ сообщила о задержании восьми граждан России, Украины и Армении по делу о теракте. Организатором взрыва оказалось ГУ разведки минобороны Украины во главе с руководителем Кириллом Будановым.

Часть Крымского моста была повреждена в результате взрыва, произошедшего 8 октября. Со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузовика International ProStar. Взрывное устройство спрятали в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 палетах общим весом 22 770 кг.

В результате диверсии загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава. Это привело к частичному обрушению двух автомобильных пролетов. При пожаре и взрыве погибли четыре человека.

Комментируя ЧП, президент РФ Владимир Путин указал, что теракт был направлен в отношении критически важной гражданской инфраструктуры России. Работы по восстановлению железнодорожной части Крымского моста должны быть завершены до 1 декабря 2023 года.