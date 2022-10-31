СМИ предупредили о коллапсе пенсионной системы Германии в ближайшем будущем

Государственная пенсионная система Германии находится на грани коллапса из-за нехватки финансирования. Об этом написал обозреватель газеты The Times Оливер Муди в понедельник, 31 октября.

«Германская пенсионная система в скором времени может потерпеть крах, поскольку продолжительность жизни продолжает расти и пенсионный возраст в скором времени придется повысить», — отмечается в статье.

Как пишет Муди, в стране проживают одни из самых пожилых людей в Европе, а именно 22% старше 65 лет. К примеру, в Великобритании, утверждает автор, этот показатель составляет 19%.

По мнению обозревателя, эта тенденция резко возрастет в ближайшие несколько лет. Это, в свою очередь означает, что в систему социального страхования будет поступать значительно меньше денег, в то время как выплачиваться будет больше.

Президент Конфедерации ассоциаций немецких работодателей Райнер Дулгер заявил, что если не остановить тенденцию таких крупных выплат, пенсионная система потерпит крах в ближайшие пять лет.

«Сейчас на сто работников, платящих взносы в пенсионный фонд, 50 пенсионеров. Через 15 лет их будет уже 70», — отметил Дулгер, добавив, что при данном раскладе расходы сильно увеличатся и пенсионная система разрушится.

До этого, 28 октября, издание Handelsblatt написало, что немецкий бизнес ждет небывалая волна сокращений из-за высоких цен на энергию.

В тот же день президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что жителям Германии в течение ближайших лет придется смириться с ограничениями на фоне кризиса и научиться быть скромными. Штайнмайер признал, что страна несет издержки от антироссийских санкций. Он также заявил, что в интересах Германии будет избавление от энергетической зависимости от России.

В этот же день руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая рассказала «Известиям», что экономика Германии тяжело переживает энергетический кризис. Эксперт отметила, что рецессия в Германии в будущем году является базовым прогнозом Международного валютного фонда МВФ.

Германия и другие европейские страны столкнулись с беспрецедентным ростом цен на газ и электричество в том числе из-за курса на сокращение импорта энергоносителей из России, который был взят после начала спецоперации РФ в конце февраля. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами для западных стран, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».