Юрист предупредила о частых способах мошенничества при продаже квартир

Юрист и психолог София Болховитина рассказала, как распознать недобросовестного риелтора.

В беседе с Lenta.Ru в понедельник, 31 октября, специалист отметила, что большинство агентств по недвижимости соприкасаются с разной степенью мошенничества, а в адвокатской среде даже есть термин «паршивый риелтор».

По словам юриста, недобросовестные риелторы главным образом стараются убедить собственника жилья продать его по невыгодной стоимости. После этого они делают большую надбавку и продают недвижимость покупателям, также являющимся жертвами манипуляций.

К последним, как отметила Болховитина, относятся ложные прогнозы, опирающиеся на те или иные события в политике, цены на нефть, влияющие на курс валют и риск инфляции. Кроме того, они акцентируют внимание на клиентах с трудной жизненной ситуацией, обещая сделать уникальное предложение.

Юрист рассказала, что сегодняшние мошенники стали уверенными в себе и зачастую стремятся к привлечению внимания: они могут проводить конференции, вести активную трудовую жизнь, а риелторское агентство может иметь комплементарность с другими организациями и даже банковскими учреждениями на основе всяческих договоренностей.

Насторожить, по словам специалиста, должны вызвать заявления в духе: «У нас наиболее выгодные условия, и ценовая политика вас приятно удивит», «Я представитель собственника», а также акцентирование на офисе агентства, возможность дистанционного заключения договора. Кроме того, насторожиться следует, если надвижимость, которую предлагает риелтор, выглядит слишком идеально, а также если он навязывает ее или условия и старается торопить.

Болховитина также посоветовала не пренебрегать отзывами клиентов в местных группах, а при наличии малейших подозрений обращаться за консультацией к адвокату.

Юрист предупредила, что с документами у мошенников может быть всё в порядке, однако «активность мошенничества может зашкаливать». Она указала на то, что у агентства по недвижимости должны быть такие учредительные документы, как свидетельство о регистрации ООО, устав ООО, свидетельство о постановке на налоговый учет.

Помимо этого, у риелтора должна быть доверенность от агентства недвижимости на выполнение определенных действий от лица компании с указанием перечня полномочий: подписание агентского договора, ООО, срок доверенности, синяя печать.

Болховитина предупредила, что при распространенной схеме мошенничества после просмотра объекта на потенциальных покупателей оказывается давление. Их убеждают, что квартирой уже заинтересовались другие люди и она достанется им, если покупатель ее не купит. Когда люди соглашаются, риелтор в срочном порядке предлагает свои условия: заключить договор, оформить ипотеку, оставить залог под расписку. Потом может выясниться, что хозяева не собирались продавать квартиру. Также случается, что арендованные квартиры продают по поддельным документам.

Обманутому человеку юрист посоветовала сразу обращаться с заявлением в правоохранительные органы или прокуратуру, собрав все документы, договоры и информацию. Нелишним, по словам специалиста, будет поискать людей с такой же проблемой.

Ранее в октябре заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал о новой «инвестиционной» схеме мошенников. В беседе с RT специалист пояснил, что одной из мошеннических схем является привлечение жертв к так называемому инвестированию в выгодные проекты и инвестфонды. Потенциальная жертва попадает на сайт-двойник, где предлагается открыть брокерский счет, переведя деньги себе на кошелек. Он добавил, что менеджер-мошенник поддерживает связь со своей жертвой, уговаривая его ввести банковский код, сообщает телеканал «360». На втором этапе злоумышленник сообщает, что деньги списались по ошибке и что необходимо ввести ту же сумму, чтобы вернуть всё утраченное на счет, отмечает телеканал «Звезда».

В июле вице-президент Гильдии риелторов России Константин Апрелев рассказал, как при аренде жилья не попасться на удочку мошенникам и не стать жертвой риелторов-аферистов. В частности, эксперт отметил необходимость просить документы о праве собственности, которое можно перепроверить по запросу до 1 марта 2023 года. Также можно попросить выписку из Реестра и паспорт, чтобы убедиться, что перед вами точно тот человек, квартиру которого вы собираетесь брать в аренду.