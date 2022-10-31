Стали известны подробности об одной из погибших в Сеуле россиянок

Одной из жертв ночной давки в Сеуле стала 21-летняя студентка Санкт-Петербургского государственного университета (СПБГУ) Дарья Твердохлеб. Об этом в понедельник, 31 октября, сообщает пресс-служба образовательного учреждения.

Девушка обучалась на четвертом курсе по программе «Свободные искусства и науки», в рамках осеннего семестра 20 октября была направлена на включенное обучение в южнокорейский университет Сонгюнгван.

«Она была умной и талантливой студенткой, добивавшейся высоких результатов в учебе <...> Коллектив Санкт-Петербургского университета выражает глубокие соболезнования семье, родным и близким Дарьи Твердохлеб», — говорится в сообщении.

2022-10-30T044442Z_1330216644_RC2GBX9SOAWP_RTRMADP_3_SOUTHKOREA-STAMPEDE Массовая давка в центре Сеула привела к многочисленным смертям. Трагедия произошла ночью в воскресенье во время празднования Хеллоуина в районе Итхэвон. На фестиваль собралось около 100 тыс. человек, которые оказались зажаты в узком переулке недалеко от отеля Hamilton. Это было первое за три года мероприятие в честь Хеллоуина в Сеуле после снятия многих ограничений, связанных с COVID-19. Сообщается, что в давке погибли россиянки. Подробности — в галерее «Известий» Фото: REUTERS/Yonhap 2022-10-29T182651Z_676434174_RC24BX99J5JM_RTRMADP_3_SOUTHKOREA-STAMPEDE Большинство погибших и пострадавших — молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет, из них почти две трети — женщины Фото: REUTERS/Kim Hong-ji 2022-10-29T182641Z_2056570302_RC25BX9UV6G8_RTRMADP_3_SOUTHKOREA-STAMPEDE Причина начавшейся давки точно неизвестна. СМИ сообщают, что ажиотаж начался после информации о нахождении поп-знаменитости неподалеку от места празднования Фото: REUTERS/Kim Hong-ji 2022-10-29T182632Z_729476348_RC25BX990BZE_RTRMADP_3_SOUTHKOREA-STAMPEDE Подчеркивается, что переулок, где спасатели позже обнаружили тела, представляет собой крутой склон. По предположению СМИ, произошло массовое падение людей Фото: REUTERS/Kim Hong-ji 2022-10-29T221509Z_1686218917_RC29BX98K8AJ_RTRMADP_3_SOUTHKOREA-STAMPEDE Отмечающие Хеллоуин попадали со склона, словно домино, при этом выбраться у них самостоятельно не было шансов, поскольку толпа продолжала расти Фото: REUTERS/Kim Hong-ji 2022-10-29T182644Z_554614899_RC24BX99SPMQ_RTRMADP_3_SOUTHKOREA-STAMPEDE Мужчина получает медицинскую помощь на месте происшествия Фото: REUTERS/Kim Hong-ji 2022-10-30T035440Z_1705330022_RC2FBX9SH66M_RTRMADP_3_SOUTHKOREA-STAMPEDE В давке погибли три россиянки, сообщило посольство РФ в Южной Корее. Самой старшей из них было 27 лет, двум другим — 25 лет и 21 год Фото: REUTERS/Yonhap 2022-10-30T033731Z_227186217_RC2FBX9AMWT7_RTRMADP_3_SOUTHKOREA-STAMPEDE Жертвами трагедии в центре Сеула стали в том числе граждане Ирана, Китая, Норвегии и Узбекистана Фото: REUTERS/Kim Hong-Ji 2022-10-30T041457Z_1969791903_RC2FBX9RXTQY_RTRMADP_3_SOUTHKOREA-STAMPEDE Сотрудники полиции заблокировали место происшествия Фото: REUTERS/Heo Ran 2022-10-30T020218Z_1034616637_RC2DBX90PH63_RTRMADP_3_SOUTHKOREA-STAMPEDE Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил национальный траур в связи с массовой давкой. В своей речи южнокорейский лидер назвал произошедшее «трагедией, которой не должно было случиться» Фото: REUTERS/Heo Ran 2022-10-30T051421Z_698242445_RC2GBX9DIYY0_RTRMADP_3_SOUTHKOREA-STAMPEDE Жители приносят цветы к месту, где погибли и пострадали люди Фото: REUTERS/Heo Ran 2022-10-30T061245Z_1413173888_RC2IBX92043Z_RTRMADP_3_SOUTHKOREA-STAMPEDE Мужчина отдает дань уважения возле места давки во время празднования Хеллоуина Фото: REUTERS/Kim Hong-ji

Во время давки в Сеуле погибли четверо гражданок России. Помимо Твердохлеб скончались две россиянки из Приморского края и еще одна девушка из Красноярска. Сообщалось также еще об одной девушке, которая находилась в больнице в критическом состоянии. Тела россиянок доставят в РФ через Приморье.

Массовая давка в центре Сеула, которая привела к многочисленным смертям, произошла 29 октября. По оценкам полиции, на момент трагедии в районе проведения празднования находилось около 100 тыс. человек. По последним данным, 154 человека погибли, еще 133 пострадали. Также десятки числятся пропавшими без вести. Подавляющее большинство погибших и пострадавших составляют молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет.

В связи с трагедией в Южной Корее объявлен национальный траур. Он продлится до 6 ноября.