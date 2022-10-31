Стали известны подробности об одной из погибших в Сеуле россиянок
Одной из жертв ночной давки в Сеуле стала 21-летняя студентка Санкт-Петербургского государственного университета (СПБГУ) Дарья Твердохлеб. Об этом в понедельник, 31 октября, сообщает пресс-служба образовательного учреждения.
Девушка обучалась на четвертом курсе по программе «Свободные искусства и науки», в рамках осеннего семестра 20 октября была направлена на включенное обучение в южнокорейский университет Сонгюнгван.
«Она была умной и талантливой студенткой, добивавшейся высоких результатов в учебе <...> Коллектив Санкт-Петербургского университета выражает глубокие соболезнования семье, родным и близким Дарьи Твердохлеб», — говорится в сообщении.
Во время давки в Сеуле погибли четверо гражданок России. Помимо Твердохлеб скончались две россиянки из Приморского края и еще одна девушка из Красноярска. Сообщалось также еще об одной девушке, которая находилась в больнице в критическом состоянии. Тела россиянок доставят в РФ через Приморье.
Массовая давка в центре Сеула, которая привела к многочисленным смертям, произошла 29 октября. По оценкам полиции, на момент трагедии в районе проведения празднования находилось около 100 тыс. человек. По последним данным, 154 человека погибли, еще 133 пострадали. Также десятки числятся пропавшими без вести. Подавляющее большинство погибших и пострадавших составляют молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет.
В связи с трагедией в Южной Корее объявлен национальный траур. Он продлится до 6 ноября.