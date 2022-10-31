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The Guardian заявила о поражении шестью ракетами РФ десяти областей Украины

The Guardian пишет, что шесть российских ракет поразили цели в десяти областях Украины
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Фото: REUTERS/Ukrainian Presidential Press Service
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Британское издание The Guardian 31 октября сообщило об ударе ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины. В материале говорится, что прилеты зафиксированы в 10 украинских областях. При этом приводятся данные минобороны Украины о том, что не сбиты были якобы только шесть российских ракет.

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«В понедельник утром Россия запустила серию крылатых ракет по плотинам гидроэлектростанций и другой важной инфраструктуре по всей Украине, сообщалось о взрывах недалеко от столицы Киева и по меньшей мере в 10 других городах и областях», — говорится в публикации.

18 октября советник офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире одного из каналов на YouTube заявил, что ВСУ удалось сбить 18 российских ракет «Калибр» из 12 выпущенных.

Днем 31 октября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что в 10 регионах страны повреждено 18 объектов, большинство из них ― это объекты энергетики. По словам украинского премьера, обесточены сотни населенных пунктов в семи областях страны.

Аварийные отключения электричества продолжаются в Киевской, Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областях.

Взрывы были зафиксированы утром 31 октября возле Днепровской, Днестровской и Кременчугской ГЭС.

Отключалось электричество в пригородах украинской столицы — Ирпене, Гостомеле, Буче. Из-за обстрелов воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины.

10 октября российские войска начали наносить массированные удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на атаку на Крымском мосту.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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