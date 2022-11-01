За время существования «Жилищной лотереи» было разыграно 16 млрд рублей

За 10 лет проведения «Жилищной лотереи» в ней было разыграно в общей сложности более 16 млрд рублей. Число выигрышных билетов составило 98 млн, сообщается в пресс-релизе «Столото».

Отмечается также, что участники «Жилищной лотереи» выиграли порядка 4,2 тыс. объектов недвижимости, в том числе более 2 тыс. квартир.

По данным «Столото», победителями розыгрышей чаще всего становились участники из Москвы (более 17,8 млн выигравших билетов), Санкт-Петербурга (6,2 млн) и Краснодарского края (4,3 млн). При этом самый крупный приз получила жительница Карелии: она выиграла трехкомнатную квартиру в Москве и 10 млн рублей на ее обустройство, в денежном эквиваленте выигрыш составил 43 млн рублей.

«Жилищная лотерея» является одной из самых популярных среди тех, что распространяет «Столото». 13 ноября пройдет праздничный тираж в честь ее юбилея.

С 2014 года все лотереи в России — государственные, их организаторами являются Министерство финансов РФ и Министерство спорта РФ, а проводятся они под государственным надзором ФНС России. Государственные лотереи под брендом «Столото» (входит в многопрофильный холдинг S8 Capital Армена Саркисяна) являются значимым источником пополнения бюджетов разных уровней РФ с целью финансирования социально значимых объектов и мероприятий, в том числе мероприятий по развитию физической культуры и спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва, таким образом внося соразмерный вклад в улучшение качества жизни россиян.