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Стартовал проект, развивающий на нацуровне прокат российского документального кино

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Стартовал проект, развивающий на национальном уровне прокат российского документального кино — СТРАНА.DOC.В рамках проекта по всей России пройдут показы документальных фильмов на большом экране.

СТРАНА.DOC — проект, направленный на развитие кинотеатрального проката российского документального кино. Проект объединит ведущие киностудии страны, прокатные компании, кинотеатры и киносети, в которых будут регулярно показываться и обсуждаться документальные фильмы. На сегодняшний момент проект поддерживают сети кинотеатров «КАРО» и «Синема 5», объединенная киносеть «Формула кино» / «Синема парк», более 20 несетевых кинотеатров, киностудия им. М. Горького, кинокомпании «Два Капитана» и «Первое Кино». Информационными партнерами выступили портал «Культура.РФ», «Кино-Театр.ру», платформа «VK Видео» и «Известия».

Начиная с конца октября премьеры, показы и обсуждения с участием съемочных групп пройдут более чем в 50 кинотеатрах, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Ростове-на-Дону, Хабаровске, Новосибирске и других городах.

Константин Нафиков, продюсер: «В течение двух-трех месяцев мы планируем сформировать партнерскую сеть не менее чем из 30 кинотеатров по всей стране, где будут регулярно проходить показы и обсуждения документального кино. Сегодня Министерство культуры РФ активно поддерживает прокат таких фильмов, и очень важно, чтобы и кинотеатры более активно включали в свой репертуар новые документальные релизы».

Первыми в рамках СТРАНА.DOC будут показаны следующие фильмы:

Руками — с 27 октября

68 мин, Россия, 2021, реж. Е. Григорьев, 16+

Производство: Первое Кино при поддержке Министерства культуры Российской Федерации

Сайт фильма: https://руками-в-кино.рф

Трейлер: https://www.youtube.com/watch?v=-6C_fPNjoaM

Прокат проходит при поддержке Министерства культуры РФ

Этот фильм, снятый в разных уголках России — в Сибири, на Урале, на Алтае и в центральной части, — повествует о людях, чьи руки ежедневно создают главные составляющие жизни на планете. И это не только материальная основа нашего мира из металла, бетона или дерева, но и то, что дарит нашей жизни смысл, вдохновляет и вселяет в нас надежду. За героями фильма — слесарем и рыбаком, сталеваром и фермером, мебельщиком и анестезиологом — следит режиссер фильма, который неожиданно из наблюдателя сам становится создателем.

Крым небесный (режиссерская версия с авторской озвучкой) — с 3 ноября

85 мин, Россия, 2022, реж. С. Дебижев, 6+

Производство: Кинокомпания «ДВА КАПИТАНА» при финансовой поддержке Министерства культуры РФ

Сайт фильма: https://crimeafilm.com

Трейлер: https://youtu.be/a2AvUkbqQvM

Прокат проходит при поддержке Министерства культуры РФ

Фильм-зрелище о нашей планете, об удивительном уголке Земли, в котором из синергии четырех стихий рождается новая — Крым. Фильм о его особой магии и уникальном предназначении. Об удивительных людях и фантастической природе. О космических пейзажах и древних культурах. О глубине истории и высоте духа. Фильм-участник Московского международного кинофестиваля 2020, приз за лучшую операторскую работу на кинофестивале «Радонеж» 2020.

Ангелы Милы — с 10 ноября

63 мин, Россия, 2021, реж. А. Трофимова, 18+

Производство: Киностудия им. Горького

Сайт фильма: https://ангелы-милы.рф

Трейлер: https://youtu.be/kF_VQ4NfXKs

Прокат проходит при поддержке Министерства культуры РФ

Альбиносы — одни из самых уязвимых представителей населения в Африке, они подвергаются дискриминации, насилию, а порой и жестоким шаманским ритуалам. В столице Гвинеи действует центр, который спасает детей-альбиносов с улиц и из рабства, дает им образование и необходимое лечение. Фильм рассказывает об основательнице центра Миле Ануфриевой, экс-владелице модного бутика Vanity в Петербурге, одевавшей российских и мировых звезд, которая оставила светскую жизнь, чтобы помогать африканским детям.

Переправа — с 17 ноября

82 мин, Россия, 2022, реж. Н. Тарасова, 18+

Производство: Киностудия им. Горького

Сайт фильма: https://переправа-фильм.рф

Трейлер: http://www.youtube.com/watch?v=KYznvvk3PUE

Прокат проходит при поддержке Министерства культуры РФ

Зона на границе России и Китая в районе городов Благовещенск и Хэйхэ — особое место. Здешняя жизнь напоминает жизнь большой российско-китайской семьи. Две нации в значительной степени интегрированы: дружат, влюбляются, вместе работают и свободно разговаривают на языках друг друга. Китайская студентка Чэнь Юэцзюэ пытается связать свое будущее с Россией, а русский фотохудожник и тренер восточных единоборств Олег — стать профессором китайского университета. Их планам благоволит даже строительство первого автомобильного моста между Россией и Китаем, однако всё изменит наступающий 2020 год.

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