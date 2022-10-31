СМИ рассказали, как Байден вышел из себя из-за неблагодарности Зеленского

Американский лидер Джо Байден вышел из себя в июне в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским из-за его неблагодарности по поводу предоставленной Киеву военной помощи. Об этом 31 октября рассказал телеканал NBC News со ссылкой на источники.

«Байден едва закончил говорить Зеленскому, что одобрил выделение еще $1 млрд в виде военной помощи Украине, когда Зеленский начал перечислять всю дополнительную помощь, в которой он нуждается, но не получает», — говорится в публикации.

Утверждается, что в этот момент глава Белого дома вышел из себя.

«Американский народ довольно щедр, а его администрация и американские военные усердно работают, чтобы помочь Украине, говорил он, повысив голос, и Зеленский мог бы проявить чуть больше благодарности», — сообщил телеканал.

По информации источников, до этого недовольство Байдена Зеленским росло на протяжении ряда недель. По их словам, президент США и некоторые его помощники считали, что Вашингтон делает все возможное и настолько быстро, насколько это возможно, однако Зеленский публично обращает внимание лишь на то, что не делается.

«После того, как Зеленский получил отпор во время июньского телефонного разговора, его команда решила попытаться разрядить напряженность, придя к выводу, что разногласия с президентом США непродуктивны», — отметили источники.

В тот же день Зеленский публично поблагодарил Байдена за обещанную помощь и с тех пор отношения американского лидера с президентом Украины улучшились, говорится в материале.

Как сообщалось накануне, немцев разозлил тот факт, что новый посол Украины в Германии Алексей Макеев раскритиковал ФРГ за медленные поставки вооружений. 18 октября немецкая газета Die Welt опубликовала статью, в которой автор обратил внимание на то, что Макеев начал требовать в социальных сетях оружие от Германии, даже не приехав в Берлин.

До этого, 26 августа, советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк посетовал на более медленные поставки помощи со стороны европейских стран по сравнению с поставками из США. Он указал на Германию, Францию и Италию.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне проводимой Россией с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.