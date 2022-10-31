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Foreign Affairs призвал власти США готовиться к переговорам с Россией

Foreign Affairs: в интересах США начать подготовку к переговорам с Россией по Украине
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Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ
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США должны заблаговременно начать подготовку к переговорам с Россией по украинскому кризису, чтобы удовлетворить собственные интересы. Об этом в понедельник, 31 октября, пишет портал Foreign Affairs.

Как утверждается в статье обозревателя Эммы Эшфорд, администрации президента США Джо Байдена пора начать быть более гибким в отношениях с Москвой, а не упорствовать в однозначной поддержке Украины.

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«Даже если прекращение конфликта путем переговоров сегодня кажется невозможным, администрация Байдена должна начать поднимать — как публично, так и перед своими партнерами — сложные вопросы, которые повлекут за собой такой подход. Она должна продумать, в какое время следует начать переговоры и в какой момент затраты на продолжение войны перевесят выгоды», — считает журналист.

Кроме того, Эшфорд считает, что Вашингтону нужно прекратить поддерживать планы президента Украины Владимира Зеленского по «возвращению» территорий Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также Крыма.

«Вместо того, чтобы пытаться вернуть себе всю свою территорию до 2014 года или наказать российских лидеров, Украина должна преследовать цели, которые с меньшей вероятностью приведут к драматической эскалации и с большей вероятностью приведут к прочному миру. Вашингтон должен поощрять достижение этих целей, а также дать понять Киеву, по крайней мере в частном порядке, где лежат пределы американской поддержки и что Белый дом считает неприемлемыми рисками эскалации», — подчеркивает автор материала.

Ранее в этот день председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов заявил, что папа римский Франциск предлагает провести в Ватикане переговоры между Россией и Западом по конфликту на Украине. Позже политолог Алексей Мартынов в беседе с «Известиями» подчеркнул, что хотя папа римский не первый, кто выступает с подобным предложением, но слово понтифика весомо, особенно в католическом мире. Главный вопрос, по его словам, заключается в том, готов ли к переговорам Вашингтон.

25 октября стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон попросил папу римского Франциска позвонить президенту России Владимиру Путину и Байдену для разрешения конфликта на Украине. Это произошло во время их встречи в Ватикане.

24 октября 30 представителей Демократической партии США призвали администрацию Байдена изменить подход к конфликту на Украине и вступить в прямые переговоры с Россией. Они выразили обеспокоенность отсутствием регулярных переговоров между США и Россией, направленных на прекращение конфликта. Отмечается, что «альтернативой дипломатии является затяжная война». Однако позже конгрессмены дали опровержение, заявив, что данное заявление было обнародовано по ошибке и без их ведома.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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