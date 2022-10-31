Более 400 тысяч жителей Филиппин осталось без электричества из-за тайфуна

Тайфун на Филиппинах вызвал перебои с энергоснабжением, более 400 тыс. человек остаются без электричества. Непогода повлияла на работу 96 энергетических кооперативов, остановлена крупная теплоэлектростанция, передает телеканал «Известия». Из-за последствий тайфуна Нальгае погибли 96 человек, еще 63 жителя числятся в списках пропавших без вести. В аэропорту Манилы отменяют местные авиарейсы, ожидается, что тайфун минует территорию Филиппин к концу дня.

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