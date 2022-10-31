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Буркина-Фасо не исключает пересмотра отношений с Россией

Буркина-Фасо не исключает пересмотра отношений с Россией после акций в поддержку отношений с Москвой
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Фото: REUTERS/Vincent Bado
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Буркина-Фасо может пересмотреть отношения с Россией после того, как в столице страны Уагадугу прошли демонстрации в поддержку развития отношений с Москвой. Об этом 31 октября сообщил премьер-министр Апполинер Кьелем де Тамбела.

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«Мы давно сотрудничаем с Россией... Мы не ожидали, что демонстранты будут выступать за сотрудничество с РФ», — цитирует агентство France-Presse политика.

Премьер отметил, что власти страны, вполне возможно, могут подумать, нужно ли укреплять существующее сотрудничество с РФ и переориентировать его в интересах Буркина-Фасо. При этом Апполинер Кьелем де Тамбела добавил, что «улица» не вправе указывать властям, что им нужно делать.

Демонстрация против присутствия Франции и в поддержку развития отношений с Москвой прошла в Уагадугу 29 октября. Вышедшие на улицу люди с флагами РФ в руках заявили, что народ Буркина-Фасо «хочет идти с Россией».

Ранее, 3 октября, стало известно, что капитан Ибраим Траоре, который возглавил захватившую власть в Буркина-Фасо группу военных, получил полную и единогласную поддержку всего командования вооруженных сил страны.

1 октября в Буркина-Фасо произошел госпереворот. Группа военных сместила с поста президента страны, 41-летнего подполковника Поля-Анри Сандаого Дамибу, и захватила власть. Военные заявили, что Дамиба не смог справиться с вопросами безопасности и отклонил предложения по реорганизации армии, из-за чего и был смещен. Позднее СМИ сообщили, что Дамиба покинул страну и отправился в Того.

При этом сам Дамиба в начале года также возглавлял группу мятежников. Так, в конце января они захватили власть в стране, отстранив от должности на тот момент президента Рока Марка Кристена Каборе, а также распустив кабмин и парламент и приостановив действие конституции.

Тогда Россия осудила происходящее и потребовала немедленно освободить Каборе.

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