В МИЦ «Известия» Роман Вильфанд даст прогноз погоды на вторую половину осени

2 ноября в 12:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится пресс-конференция научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Какой будет вторая половина осени? В каких регионах ожидаются заморозки и первый снег? Какая погода ждет россиян в праздничные дни? Почему различаются прогнозы на зиму?

Для аккредитации в пресс-центр необходимо на почту прислать ФИО, серию и номера паспортов съемочной группы.

Важно: мероприятие можно будет также посетить онлайн. Представители СМИ могут принять участие в пресс-конференции дистанционно при предварительной аккредитации.

Для этого необходимо прислать на почту ФИО, название СМИ и мобильный номер, привязанный к установленному приложению Telegram.

Трансляция будет доступна на сайте iz.ru.

Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4805, 4236

Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации по предъявлению паспорта или пресс-карты.

Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д.1, к.57, с.3, 2-й этаж.