Собянин сообщил о готовности Большой кольцевой линии метро на 96%

Большая кольцевая линия (БКЛ) метро Москвы готова на 96%, и в скором времени Каховская линия полностью войдет в состав БКЛ. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале в понедельник, 31 октября.

«С вводом нового участка БКЛ, со станцией «Каширская», улучшится транспортное обслуживание районов Зюзино, Москворечье-Сабурово, Нагорный и Нагатино-Садовники. Там живут больше 370 тыс. человек. До 20% снизится нагрузка на Кольцевую линию и участки Замоскворецкой и Серпуховско-Тимирязевской линий. В целом строительная готовность Большой кольцевой линии уже 96%», — говорится в сообщении.

Мэр отметил, что до недавнего времени Каховская линия была самой короткой в столичном метро и не пользовалась популярностью, а укороченные поезда ходили с интервалом пять минут, передает агентство городских новостей «Москва».

По его словам, до конца этого года планируется завершить работы на «Варшавской» и «Каширской». Идет замена основных конструкций, оборудования и облицовки стен, пишет РИАМО.

«При этом сохраняем исторический облик, включая восемь оригинальных панно-барельефов на «Каширской», — отметил Собянин.

Он добавил, что после включения ветки в состав БКЛ интервал движения сократится до 1,6 минуты, а пассажиры смогут без пересадок ездить в десятки районов и сэкономят массу времени в дороге. Например, путь от «Каширской» до «Университета» сократится почти в два раза.

Ранее, 26 октября, Собянин сообщил, что электродепо «Нижегородское», которое будет обслуживать БКЛ столичного метро, планируют ввести в эксплуатацию в следующем году. Он отметил, что БКЛ будут обслуживать три депо. «Замоскворецкое» депо уже работает, а два еще строят.