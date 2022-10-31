Эксперт рассказала о способах пополнения карт стран СНГ с карт российских банков

Пополнить свою карту в иностранном банке или карту родственника, друга можно несколькими способами, рассказала «Известиям» 31 октября операционный директор финтех платформы «Фаст Ривер» Ксения Артемьева.

Самым понятным вариантом она назвала SWIFT-перевод, но в условиях санкций отправить такие переводы можно только со счета в банке, который под эти рестрикции не попал.

«Так, к примеру, SWIFT-переводы со счетов Райффайзенбанка в грузинские банки и банки стран СНГ доходят за два-три часа, иногда в течение дня, в зависимости от принимающего банка. Отправлять можно валюту с мультивалютной карты на такую же мультивалютную карту», — рассказала она.

При этом эксперт отметила, что перед отправкой, даже если кредитная организация не попала в санкционные списки, следует уточнить в поддержке и банка-отправителя и банка получателя, пропустят ли они такой платеж.

«Еще одним способом отправки денег на карты банков стран СНГ — платежные системы, вроде Korona Pay, Unistream или Contact. В первых двух комиссии за перевод нет, в последней — в зависимости от суммы платежа от 1–2%», — уточнила Артемьева.

По ее словам, зачислить деньги на карту можно через их приложения или сайт. Переводы доходят и зачисляются в течение нескольких минут. При этом перед отправкой опять же лучше проконсультироваться в поддержке принимающего банка и уточнить, есть ли у них возможность зачислять переводы на карту и в какой валюте, добавила она.

Корме того, посредником в переводе средств могут стать электронные кошельки, вроде российского Qiwi. Для того чтобы осуществить перевод, нужно сначала пополнить баланс своего кошелька, а потом вывести деньги на нужную карту.

«Чуть более сложным вариантом, но также работающим, остаются и криптовалюты. Вы можете воспользоваться P2P маркетом на одной из бирж, например, Binance или Bybit — купить криптовалюту за рубли и продать ее там же, указав для совершения покупки реквизиты вашей иностранной карты и нужную вам валюту получения», — сказала эксперт.

Однако частые трансакции могут привлечь внимание со стороны банков. Так, сотрудникам банка может показаться подозрительным частый перевод лицам не из контакт-листа отправителя, поэтому они могут позвонить и попросить дополнительную авторизацию операции по телефону, добавила Артемьева.

26 октября сообщалось, что в рамках интеграционных мероприятий государств ЕАЭС будет поднят вопрос осуществления трансграничных переводов через системы быстрых платежей (СБП) стран-участниц.В том числе это касается Киргизии и Казахстана, рассказали «Известиям» представители Центробанков этих республик.

До этого, 14 октября, два источника на платежном рынке сообщили «Известиям», что новыми направлениями трансграничных переводов через СБП могут стать Армения и Казахстан.