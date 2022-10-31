МВД Молдавии заявило о падении сбитой украинской системой ПВО ракеты на территорию страны

Сбитая украинской системой противовоздушной обороны (ПВО) ракета упала 31 октября на окраине молдавского села Наславча. Об этом сообщила пресс-служба министерства внутренних дел Молдавии.

«Ракета, сбитая украинской системой ПВО, упала на северной окраине населенного пункта Наславча в Молдавии, расположенного на границе с Украиной», — сообщается в заявлении на сайте министерства.

В результате инцидента никто не пострадал, однако были выбиты стекла в окнах нескольких домов села.

Утром 31 октября в Киеве сообщили об атаке беспилотника на Днестровскую плотину, которая находится на расстоянии 1 км от Наславчанской плотины. По информации украинских специалистов, угрозы наводнения нет.

С 10 октября российские военные начали наносить массированные удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на атаку на Крымском мосту.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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