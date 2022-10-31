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В Италии обеспокоились риском роста цен на поставляемый через турецкий хаб газ

Компания Eni: импорт газа в Европу через турецкий хаб может повысить цены
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Фото: Global Look Press/Sina Schuldt
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Импорт газа через турецкий хаб потребует от Италии строительства новой инфраструктуры, инвестиций и может в конечном итоге увеличить цену газа. Об этом в понедельник, 31 октября, заявил журналистам глава итальянской Eni Клаудио Дескальци.

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Как указал эксперт, в настоящее время у Турции и Италии нет общих точек по экспорту газа. В итоге использование хаба может быть затруднено в связи с необходимостью строить инфраструктуру.

«И учитывая, что у нас есть соединение с Россией через Украину, где мы получаем газ, зачем нам получать через Турцию?» — сказал он.

По словам Дескальци, нужны будут инвестиции, но непонятно, какой в итоге будет цена газа для итальянских потребителей.

«Ранее все потоки строились и шли с севера на юг, а не с юга на север. А сейчас речь идет о юге, и придется расшивать узкие места», — подчеркнул он.

26 октября стало известно, что Турция не обладает сведениями об объемах газа, которые страны Евросоюза будут готовы закупать у России в случае создания хаба на территории республики.

Днем ранее глава турецкого министерства энергетики и природных ресурсов Фатих Дёнмез заявил о достижении принципиального соглашения с российской стороной о создании в Турции газового хаба. Он указал, что турецкое правительство приступило к исполнению работы со своей стороны.

В тот же день министр промышленности и торговли Чехии Юзеф Сикела выразил надежду, что страны Европы не будут закупать российский газ по газовому хабу в Турции.

16 октября председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил о том, что благодаря новому турецкому хабу можно будет перенаправить в Европу все выпавшие из-за терактов на «Северных потоках» объемы газа.

12 октября президент России Владимир Путин заявил о возможности создать турецкий энергетический хаб для поставок топлива на европейские рынки. Глава государства заявил, что утраченный объем транзита по «Северным потокам» РФ могла бы переместить в регион Черного моря. Новые маршруты станут главными в поставках российского газа в Европу.

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