Минобороны: ВС нанесли удары по объектам энергетики и системам управления на Украине

Российские военные нанесли новые удары по военным и энергетическим объектам Украины, сообщило Минобороны в сводке о ходе специальной военной операции от 31 октября.

«Цели ударов достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он отметил, что упри этом использовалось высокоточное оружие большой дальности воздушного и морского базирования.

Кроме того, ВС РФ уничтожили четыре склада боеприпасов и сбили 13 украинских беспилотников.

Ранее в этот день воздушная тревога объявлена на всей территории Украины. Позже мэр Киева Виталий Кличко подтвердил удары по объектам критической инфраструктуры в Киеве. Он добавил, что часть украинской столицы обесточена, в некоторых районах нет водоснабжения.

В тот же день украинские СМИ сообщили, что в ряде областей раздались взрывы. Так, о взрывах заявили в Одессе, Днепре (Днепропетровск), Криворожской, Полтавской областях. Взрывы также прозвучали в Киеве и Харькове, Житомирской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Николаевской и Одесской областях.

До этого, 10 октября, российские войска начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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