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Почти 15 тыс. жителей Иркутской области заболели ОРВИ за неделю

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За минувшую неделю в Иркутской области зарегистрировано свыше 14,9 тыс. случаев острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ). Случаи гриппа в регионе не выявлены.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, заболеваемость ниже эпидемического порога на 36,8%. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia. Лабораторные исследования показывают циркуляцию вирусов негриппозной этиологии.

Среди детей до 14 лет зарегистрировано больше 10,6 тыс. случаев заболевания. Отрицательный темп прироста заболеваемости отмечается во всех возрастных группах, кроме детей с трех до шести лет.

Вакцинацией против гриппа планируется охватить больше 60% жителей Приангарья. Прививки уже сделали 570,3 тыс. человек.

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