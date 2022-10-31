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США могут предложить ЕС ввести санкции против Китая по примеру антироссийских

Bloomberg: США могут предложить ЕС ввести экспортные ограничения в отношении Китая
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Фото: Global Look Press/Chinafotopress/Xie Zhengyi
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Представители США обсуждают с коллегами из Евросоюза возможность усилить экспортные ограничения в отношении Китая. Об этом в понедельник, 31 октября, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

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По их сведениям, власти США считают необходимым извлечь уроки из антироссийской санкционной политики, которую Вашингтон проводит вместе с Брюсселем. Также Штаты хотят использовать схожие методы информационного обмена и координации в правовой сфере, чтобы «усилить совместные экспортные ограничения в отношении Китая».

Отмечается, что обсуждение новых мер ведется накануне намеченной на декабрь встречи двустороннего Совета ЕС – США по торговле и технологиям.

«Пекин становится всё меньше партнером или конкурентом и всё больше — соперником», — утверждается в статье.

Как пишет агентство, на данный момент Евросоюз не согласен с американской позицией и пока не планирует применять к КНР тот же подход, что к России. Некоторые государства – члены ЕС осторожно относятся к попыткам США превратить Европу в антикитайский орган и предлагают сосредоточиться на «позитивной повестке» в коммерческих отношениях США и ЕС.

«Пока ЕС не склонен рассматривать вопрос о том, чтобы использовать тот же подход к Китаю, что и к России, потому что обстоятельства разные, существует вероятность, что в фокусе внимания стран окажутся товары, которые мог бы использовать Пекин для укрепления своего военного потенциала», — приводит Bloomberg слова одного из источников.

26 октября США объявили о новых санкциях в отношении ряда российских граждан и компаний. Под санкции попали восемь физических и 12 юридических лиц.

Днем ранее в Китае заявили о том, что экономическая война Европы и США против России подорвала доверие мира к американскому доллару. По мнению автора статьи Ляо Чжэнжуна, Брюссель и Вашингтон используют традиционное доминирующее положение в финансовой системе для одностороннего введения санкций. При этом отмечалось, что все попытки стран Запада создать новый экономический порядок без учета голоса РФ обречены на провал.

15 октября обозреватель The Washington Post Фарид Закария предупредил, что, вступая в экономическую конфронтацию с Россией, США рискуют лишиться своего влияния на мировом рынке. Автор публикации подчеркивает, что Вашингтон излишне полагается на уникальный статус доллара.

Предыдущий пакет санкций в отношении России США ввели 30 сентября, в него вошли десятки физических и юридических лиц. Там отметили, что под новые санкции попал ряд членов Госдумы и Совета Федерации РФ. Также сообщается, что санкции введены против компаний из Китая, Белоруссии и Армении за поддержку России.

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