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Мама сбитого депутатом ребенка рассказала «Известиям» о произошедшем

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Шестилетний Богдан, которого в Татарске Новосибирской области сбил местный депутат Сергей Мамонтов и скрылся с места ДТП, выбежал на улицу, чтобы найти сбежавшую из дома кошку. Об этом «Известиям» 31 октября рассказала мама пострадавшего Руслана Черномурая.

По ее словам, ребенок попросился на улицу, чтобы поискать питомца под окном, где кошка часто пряталась, а вернулся в крови.

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«Он заходит с соседским мальчиком с первого этажа. Заходит — окровавленная голова, плачет. Я сначала не подумала о страшном. Он сказал сначала: «Я ударился об белую машину». Я говорю: «В смысле ударился? Тебя машина сбила?» Он сказал: «Да», — уточнила мать мальчика.

Буквально через полторы минуты приехала скорая, и ребенка доставили в больницу, рассказала Руслана.

«А когда я садилась в скорую, очевидец, который вызвал ее, подает мне шапку и спрашивает: «Это твоего сына, что ли, сбили?» Оттуда я и узнала, что на самом деле произошло», — продолжила она.

Уже в больнице мама мальчика увидела в Сети видео момента аварии. Очевидцы рассказали Руслане, что за рулем автомобиля был депутат Татарского района Новосибирской области Сергей Мамонтов. Гараж депутата, где он ставил всегда свою машину, по словам Русланы, находится рядом с домом, где произошла авария.

Сейчас ребенок находится в тяжелом состоянии, у него большая рваная рана на голове, наложили швы. Кроме того, у Богдана диагностирован перелом седалищной кости.

О том, что Мамонтов сбил маленького ребенка, а затем скрылся с места происшествия, не оказав ему помощи, стало известно накануне.

Руководитель регионального исполкома партии «Единая Россия» Юлия Швец сообщила, что депутата совета депутатов Татарского района Новосибирской области Мамонтова исключат из партии. Она отметила, что поступок Мамонтова «не вызывает ничего, кроме недоумения и отвращения», поскольку он сбил ребенка и оставил его на дороге без помощи.

Мамонтов признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ (оставление водителем места ДТП). Он признал свою в вину, получил 11 суток ареста.

Кроме того, руководителем СУ Следственного комитета РФ по Новосибирской области в отношении депутата возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 125 УК РФ (оставление в опасности).

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