Телефонные мошенники лишили жителей Красноярского края больше 1 млрд рублей

С начала 2022 года больше 6,3 тыс. жителей Красноярского края стали жертвами интернет-мошенников. Общий ущерб превышает 1,13 млрд рублей.

По данным правоохранительных органов, только за последнюю неделю зарегистрировано 201 преступление с ущербом свыше 28 млн рублей. Одним из потерпевших стал житель Дивногорска. Мужчине поступил звонок в одном из мессенджеров, собеседник представился сотрудником финансового отдела банка. Злоумышленник убедил потерпевшего, что кто-то якобы пытается похитить средства с его счета. Мужчина создал новый счет и перевел на него все средства, а затем продиктовал реквизиты счета мошеннику. Об этом сообщает ИА KrasnoyarskMedia.

В дальнейшем аферист вновь связался с мужчиной и убедил оформить кредит на 5 млн рублей якобы для поимки сотрудника банка, который занимается мошенником. Потерпевший оформил заем и осуществил перевод. В отделении банка мужчина объяснил операцию «переводом для бизнес-партнера».

Ранее в этот день сообщалось о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества в Южно-Сахалинске. 28-летняя женщина лишилась свыше 4,2 млн рублей.