Реклама
Прямой эфир
Мир
ВС РФ нанесли удары по объектам военного управления и энергетики Украины
Экономика
Правительство РФ продлит ряд мер поддержки бизнеса на весь 2023 год
Мир
Шмыгаль заявил о 18 поврежденных объектах в десяти регионах Украины
Мир
Путин заявил о необходимости завершить конфликт в Нагорном Карабахе
Туризм
Кипр введет для россиян сбор за оформление национальной визы
Общество
Скрывшийся под Новосибирском с места ДТП депутат получил 11 суток ареста
Мир
Молдавия сообщила о падении на севере страны сбитой украинской ПВО ракеты
Мир
Жители Германии стали экономить на чаевых и заказах в ресторанах
Спорт
Футбольный союз Боснии и Герцеговины отменил товарищеский матч со сборной России
Мир
Более половины жителей Германии недовольны работой Шольца
Мир
Премьер Молдавии назвал мэра Кишинева «услужливым» перед РФ
Политика
Мэр Белгорода подал в отставку

Телефонные мошенники лишили жителей Красноярского края больше 1 млрд рублей

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

С начала 2022 года больше 6,3 тыс. жителей Красноярского края стали жертвами интернет-мошенников. Общий ущерб превышает 1,13 млрд рублей.

По данным правоохранительных органов, только за последнюю неделю зарегистрировано 201 преступление с ущербом свыше 28 млн рублей. Одним из потерпевших стал житель Дивногорска. Мужчине поступил звонок в одном из мессенджеров, собеседник представился сотрудником финансового отдела банка. Злоумышленник убедил потерпевшего, что кто-то якобы пытается похитить средства с его счета. Мужчина создал новый счет и перевел на него все средства, а затем продиктовал реквизиты счета мошеннику. Об этом сообщает ИА KrasnoyarskMedia.

В дальнейшем аферист вновь связался с мужчиной и убедил оформить кредит на 5 млн рублей якобы для поимки сотрудника банка, который занимается мошенником. Потерпевший оформил заем и осуществил перевод. В отделении банка мужчина объяснил операцию «переводом для бизнес-партнера».

Ранее в этот день сообщалось о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества в Южно-Сахалинске. 28-летняя женщина лишилась свыше 4,2 млн рублей.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022