Мишустин заявил о контроле правительством ситуации на Крымском мосту

Обстановка на Крымском мосту в центре внимания российского правительства. Об этом сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник, 31 октября.

«Конечно, обстановка на этом маршруте в центре нашего внимания. Организована перевозка людей, доставка товаров и продукции как в Крым, так и по обратному маршруту <...> Проводится досмотр всех транспортных средств, которые передвигаются по мосту или на пароме», — отметил Мишустин.

Он добавил, что все необходимые товары, в том числе продукты и лекарства, должны поступать в Крым без перебоев.

Часть Крымского моста была повреждена в результате взрыва, произошедшего в начале октября. На автомобильной части со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузовика, затем загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава. Это привело к частичному обрушению двух автомобильных пролетов. В результате происшествия погибли четыре человека.

Спустя несколько дней в ФСБ сообщили, что взрывное устройство было спрятано в в грузовик в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 палетах общим весом 22 770 кг. Организатором теракта назвали ГУ разведки минобороны Украины во главе с руководителем Кириллом Будановым.

Движение автобусов и легковых автомобилей по Крымскому мосту вскоре после теракта запустили. Работы по восстановлению железнодорожной части моста должны быть завершены до 1 декабря 2023 года.

Президент Российской Федерации Владимир Путин указал, что теракт был направлен в отношении критически важной гражданской инфраструктуры России.