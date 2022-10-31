Дело о ДТП с участием депутата в Татарске взял на контроль центральный аппарат СК

Глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ДТП, в ходе которого в Новосибирской области депутат сбил ребенка и скрылся с места происшествия. Об этом 31 октября сообщает пресс-служба СК РФ в Telegram-канале.

«Председатель СК России поручил исполняющему обязанности руководителя следственного управления СК России по Новосибирской области Зарипову предоставить доклад об установленных обстоятельствах в ходе расследования уголовного дела об оставлении в опасности малолетнего ребенка в результате ДТП... Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства», — указано в пресс-релизе.

Ранее 31 октября в СК РФ возбудили уголовное дело в отношении депутата от партии «Единая Россия» Сергея Мамонтова, который сбил ребенка в Татарске (Новосибирская область) и уехал с места ДТП.

Суд арестовал мужчину на 11 суток.

В тот же день руководитель регионального исполкома «Единой России» Юлия Швец сообщила о том, что Мамонтова исключат из партии.

Накануне стало известно, что Мамонтов сбил маленького ребенка, а затем скрылся с места происшествия, не оказав ему помощи. Скорую помощь и полицию вызвали очевидцы происшествия. Ребенка доставили в больницу с травмами различной степени тяжести. Виновник происшествия был объявлен в розыск, но через некоторое время он сам явился в местный отдел полиции.