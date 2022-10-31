Жительница Приангарья погибла от удара током в ванне

Следственный комитет проводит проверку по факту гибели 28-летней женщины от удара током в Иркутской области. Потерпевшая уронила в ванну телефон, находившийся на зарядке.

Трагедия произошла 29 октября в Усолье. По предварительной версии, женщина, находясь в ванне, взяла подключенный к сети телефон и он упал в воду. 30 октября в полицию обратилась мать женщины, которая сообщила, что та не открывает дверь квартиры и не выходит на связь.

На место происшествия прибыли сотрудники МЧС. Они вскрыли дверь в квартиры и обнаружили в ванне тело погибшей, пишет ИА IrkutskMedia.

По факту трагедии проводится доследственная проверка.

13 октября сообщалось о происшествии в Тбилиси, в результате которого троих подростков ударило током в фонтане. 13-летняя девочка, поступившая в больницу с остановкой сердца, скончалась.