В Баку завершил работу XV Веронский Евразийский экономический форум

В этом году Евразийский экономический форум, который проходил в Баку 27–28 октября, объединил участников глобальной темой «Евразия на пути к новому геополитическому и социально-экономическому порядку: переход к новой экономике, ориентированной на человека».

Дискуссии Форума были посвящены переходу к многополярному мировому порядку, новой реальности сырьевых и энергетических рынков, природному газу как ключевому ресурсу для экономики будущего, формам промышленного и торгового сотрудничества в меняющемся мире, моделям финансирования и платежных механизмов в глобальном контексте, роли технологической революции в развитии экономики, путям обеспечения продовольственной безопасности и продвижению развития агропромышленной сферы.

«Почему мы обсуждаем тему коридора Север – Юг в Баку, а не, к примеру, в Москве или в Тегеране. Ответ на этот вопрос прозвучал в выступление Шахина Абдуллаевича, и тем не менее я хочу еще раз зафиксировать. Шахин Абдуллаевич сказал, что Азербайджан в силу просто своего географического положения является точкой пересечения масштабных коридоров Север – Юг и Запад – Восток, вот здесь я не могу с этим, с одной стороны, не согласиться, с другой стороны, полностью согласиться. Дело, наверное, не только в географическом положении, но и в той огромной работе, которая была проведена за последние годы руководством Азербайджана и народом Азербайджана по реализации целого ряда инвестиционных проектов, которые превратили действительно Азербайджан в важнейший транспортный узел не только в регионе но и в мире», — подчеркнул первый заместитель председателя правительства Российской Федерации Андрей Белоусов.

В условиях трансформации мировой экономической архитектуры как никогда своевременно приступить к формированию нового пространства доверия, острый дефицит которого сейчас наблюдается. Наиболее уязвимым участком международного торгово-экономического сотрудничества оказались транспорт и логистика, вопрос обеспечения продовольственной безопасности в мире радикально меняет кооперационные цепочки, которые выстраивались десятилетиями. Новые реалии показывают как глубокую взаимозависимость рынков и регионов, так и потребность в реорганизации систем сотрудничества, ее географии.

В работе Форума приняли участие российские и итальянские бизнес-лидеры, руководители объединений предпринимателей, губернаторы, политики, эксперты, а также высокопоставленные представители зарубежных стран.

Подводя итоги мероприятия, президент Ассоциации «Познаём Евразию» Антонио Фаллико сказал: «Веронский Евразийский экономический форум впервые прошел в Баку, и этот опыт можно считать очень успешным, за что мы очень благодарны министерству экономики Азербайджана и другим азербайджанским партнерам. Вдохновленные таким результатом, мы намерены продолжить выбранный курс, пойти дальше по бескрайнему евразийскому пространству. Это позволит и расширить круг участников Форума, и углубить содержание проходящих на нем дискуссий».

Организаторами мероприятия выступили некоммерческая ассоциация «Познаем Евразию» и Фонд «Росконгресс», Петербургский международный экономический форум при поддержке министерства экономики Республики Азербайджан.